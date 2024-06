Vater stürzt mit Kleinkind in Giessbachfälle

Suchaktion bei Brienz BE

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bei den Giessbachfällen am Brienzersee ist am Sonntag ein Vater mit seinem Kind in die Giessbachfälle gestürzt.

Trotz einer grossen Suchaktion bleiben die Personen vermisst.

Die Giessbachfälle am Brienzersee sind ein beliebtes Ausflugsziel. Am Sonntag ereignete sich dort jedoch eine Tragödie: Eine Familie war mit zwei Kleinkindern unterwegs, als ein Kind und der Vater laut Polizei aus «noch zu klärenden Gründen» in die Giessbachfälle stürzten.

Legende: Ein Vater und sein Kind stürzten am Sonntag in die Giessbachfälle. ZVG/Giessbach.ch

Nach der Alarmierung leiteten die Rettungskräfte eine umfangreiche Suche ein: Mit mehreren Helikoptern und Booten wurde nach den Vermissten gesucht, bis zur Stunde ohne Erfolg.

Ebenso vermisst wird derzeit eine Frau, die am Samstag an der Lenk im Simmental bei einem Spaziergang in einen Bach gestürzt war.