Im Kanton Wallis werden sechs Skitourengänger vermisst.

Derzeit erschweren ein Sturm und schlechte Sicht eine Suchaktion, wie es von der Bergrettung in Zermatt heisst.

Die Gruppe startete am Samstag in Zermatt und wird seither im Gebiet rund um die 3706 Meter hohe Tête Blanche vermisst.

Wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte, befand sich die Gruppe auf der Skiroute zwischen Zermatt und Arolla. Die Tête Blanche liegt auf halbem Weg zwischen den beiden Ortschaften. Seit der Vermisstenmeldung sind gemäss der Polizei alle Rettungsteams auf beiden Seiten der Route alarmiert.

Wie der Chef der Bergrettung Zermatt, Anjan Truffer, gegenüber SRF News sagte, könne angesichts des Wetters aktuell nichts getan werden. Die Bergretter würden abwarten, bis sie für die Suche in das Gebiet gehen könnten. Ein Zeitfenster könnte sich am späteren Nachmittag ergeben. Die Vermissten hätten gute Überlebenschancen, falls sie sich rechtzeitig in einer Höhle eingegraben hätten.