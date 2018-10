Legende:

SVP-Regierungsrat Heinz Tännler

Seit zwei Jahren hat er die Zuger Finanzen unter sich, in der Regierung ist er seit 2006. Dass die Geberkantone - wie Zug einer ist - immer mehr in den NFA-Topf einzahlen müssen, stösst ihm sauer auf. Der 58-Jährige lebt mit seiner Familie in der Stadt Zug.

