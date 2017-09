Das FDP-Kandidaten-Trio musste sich den Fragen von drei Bundeshausfraktionen stellen. Für die Volkspartei war der Fall klar.

Isabelle Moret, Ignazio Cassis und Pierre Maudet haben die erste Tranche der Fraktions-Hearings hinter sich. Die drei FDP-Bundesratskandidaten traten am Nachmittag vor die Vertreter der SVP, der CVP und der Grünen.

Die SVP hat sich dabei mit 45 Stimmen klar für Cassis als Bundesrat ausgesprochen. Moret erhielt 11 Stimmen. Maudet habe schlecht abgeschnitten, hiess es.

Als erster verliess Cassis die Befragungsrunde der SVP-Fraktion – laut SRF-Bundeshausredaktor Christoph Nufer «extrem angespannt und durch ein Meer von Kameras». Nach dem anschliessenden Hearing bei den Grünen gab er lediglich zu Protokoll, die Stimmung sei «freundlich» gewesen. Nach dem dritten und letzten Hearing zeigte er sich souverän und locker. Wie beim Joggen sei es, mit der Zeit komme man im Fahrt, so Cassis.

Moret wirkte zwischen den ersten beiden Hearings eher angespannt. Ohne ein Wort ging sie an den Journalisten vorbei. Nach dem Abschluss ihrer Anhörungen schien jedoch auch sie erleichtert: «Das war für mich eine sehr gute Erfahrung.» Maudet sprach nach der Befragung durch die SVP seinerseits von einem «interessanten Austausch». Er freue sich auf eine mögliche, künftige Zusammenarbeit.

Wie interessant die Hearings für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewesen sind, wollen diese im Laufe der nächsten Stunde bekannt geben.

Ähnliche politische Profile

Die Positionen der Waadtländerin, des Tessiners und des Genfers unterscheiden sich inhaltlich nur in Nuancen. Umso wichtiger waren unter diesen Umständen die heutigen Hearings – und umso hartnäckiger haben die Fraktionsmitglieder ihnen wohl auf den Zahn gefühlt. Wobei zwei der drei Kandidaten – Cassis und Moret – dem Parlament bereits bestens bekannt sind.

Letzte Chance, sich vorzustellen

Cassis und Moret sitzen seit über zehn Jahren im Nationalrat. «Bei diesen beiden sind die Meinungen schon gemacht», sagte SRF-Bundeshauskorrespondent Philipp Burkhardt vor dem Hearings. Daher seien die halbstündigen Auftritte vor den Fraktionen für Maudet am wichtigsten. Ihn kenne man noch nicht. «Es ist seine letzte Chance, sich bekannt zu machen und Stimmen zu ergattern.»

Die Chancen, den Ausgang der Wahl damit tatsächlich noch zu beeinflussen, sind laut Einschätzung Burkhardts allerdings sehr begrenzt. Denn die drei Kandidaten haben in den letzten Wochen unzählige Interviews gegeben, sind von den Medien schon zu den wichtigsten Themen befragt worden. «Inhaltlich sind in den Hearings kaum mehr Überraschungen möglich. Man wird deshalb vor allem darauf achten, wie sich die drei Bundesratskandidaten verhalten, wie sie unter Stress agieren, wie magistral sie auftreten und ob sie sich selber bleiben.»

Windfahnen sind unerwünscht

Gerade Letzteres sei sehr wichtig, so der Bundeshausredaktor weiter: «Was gar nicht gut ankommt, ist, wenn sich ein Kandidat bei einer Fraktion anbiedern will.» Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (CVP/SO) liess sich zumindest vor den Beratungen noch nicht in die Karten blicken, wie er auf Twitter bekanntgab.

Tweet von CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt Liebe Medien



Wenn ich euch jetzt schon sage, wen ich wähle, habt ihr nächsten Mittwoch ja keine Spannung mehr.#ausliebezumjournalismus — Stefan Müller (@MullerAltermatt) September 12, 2017

Adrian Amstutz (SVP/BE) äusserte sich vor den Hearings überzeugt, dass diese «matchentscheidend» seien: «Wir wollen die Gewissheit, dass wir im Bundesrat in der Praxis wieder eine bürgerliche Mehrheit haben, und nicht nur wie heute auf dem Papier.» In SVP-Augen hat der abtretende FDP-Bundesrat zu oft linke Anliegen vertreten. «Das kann nicht sein und widerspricht dem Wählerwillen.»

Die zweite Tranche der Fraktions-Hearings – vor SP, BDP und GLP – steht dann in einer Woche auf dem Programm. In den kommenden Tagen sind zudem mehrere Hearings mit Verbänden geplant. Die Bundesratswahl für den zurücktretenden Didier Burkhalter findet am 20. September statt.

So läuft ein Fraktions-Hearing ab

Die Kandidaten haben fünf Minuten Zeit, sich vorzustellen

Hauptteil (25 Minuten) ist die Fragerunde der Fraktionsmitglieder

Abgefragt werden zum Beispiel Positionen punkto EU, Armee und Umwelt

Während die SVP ohne Drehbuch vorgehen wollte, haben die Grünen einen Fragenkatalog mit identischen Fragen an alle drei Kandidaten vorbereitet.