Das Wichtigste in Kürze:

Swisstransplant will die Organspendefreudigkeit der Schweizer steigern.

Dazu baut sie ein nationales Register für Organspender auf.

Dort kann sich jeder freiwillig eintragen, wenn er Organspender sein möchte.

Wir Schweizer spenden gerne – ausser es geht um Organe. Besonders bei Organspenden nach dem Tod sind Herr und Frau Schweizer sehr zurückhaltend: Per Ende Juni hätten in der Schweiz 1500 Personen ein Organ benötigt. Als Spender traten bis dahin aber lediglich 73 Personen in Erscheinung.

Die Stiftung Swisstransplant, welche im Auftrag des Bundes als Zuteilungsstelle fungiert, hat vieles probiert: Spendekarten, Kampagnen, Aktionstage. Auch der Versuch, politisch das Spendeverhalten zu beeinflussten, schlug fehl. 2013 und 2015 sagten die Bundesparlamentarier Nein zu einer Systemänderung bei der Organspende.

«Pro Woche sterben zwei bis drei Personen»

Diskutiert wurde die sogenannte Widerspruchslösung: Jeder ist automatisch Organspender, ausser er spricht sich explizit dagegen aus. Nachbarländer wie Österreich oder Frankreich haben dieses Modell. Gemäss Swisstransplant-Direktor Franz Immer strebt die Stiftung längerfristig dieses Modell an.

Bis es soweit ist, könne man aber nicht warten, so Immer. «Pro Woche sterben zwei bis drei Personen, weil sie vergeblich auf ein Organ warten.» Am Donnerstagnachmittag hat sich der Stiftungsrat von Swisstransplant nun dazu entschlossen, einen neuen Weg zu beschreiten. Swisstransplant baut ein eigenes Register auf, wo sich Organspender eintragen können. Das bestätigt Immer auf Anfrage von «10vor10».

Anmelden auf der Einwohnerkontrolle

Das Register soll online jederzeit verfügbar sein. Niemand muss sich dort eintragen, es ist freiwillig. So gebe es aus Sicht von Swisstransplant auch rechtlich keine Probleme. Jeder, der künftig einen Spenderausweis bestellt, wird auf das Register aufmerksam gemacht. So erhofft sich die Stiftung, dass die Zahl der Spender steigen wird. Ausserdem hofft man, dass die Kantone und Städte mithelfen, das Register bekannter zu machen.

Im Idealfall würden Herr und Frau Schweizer künftig zum Beispiel bei der Erneuerung des Passes oder beim Anmelden auf der Einwohnerkontrolle auf das Register angesprochen, hofft Franz Immer. In einem Jahr soll das Register bereit sein. Die Kosten dafür belaufen sich auf zwischen 200'000 und 300'000 Franken, zulasten von Swisstransplant.