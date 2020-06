Legende: Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) will dem Pflegepersonal per Gegenvorschlag 100 Mio. Franken pro Jahr zukommen lassen – eine Corona-Prämie in Höhe von 5000 Franken für Angestellte in systemrelevanten Berufen während der Coronakrise will er jedoch nicht. Keystone