So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz

Die wichtigsten Zahlen für die Schweiz

Wie schnell breitet sich das neue Coronavirus in der Schweiz aus? Wie entwickelt sich die Situation in einzelnen Kantonen? Wo ist der Impfeffekt wie gross? Um Antworten auf solche und andere Fragen zu erleichtern, veröffentlicht SRF auf dieser Seite eine Reihe von Grafiken, die stets mit den neuesten verfügbaren Daten aktualisiert werden. Bei den Daten vom BAG ist dies nur montags bis freitags um 13:30 Uhr der Fall. Quellen, Datenstand und Methodik hinter den Grafiken finden Sie am Ende des Artikels.

Sie interessieren sich für die weltweite Situation? Vergleichen Sie die Kurven der einzelnen Länder in unserem Artikel mit interaktiven Grafiken zur internationalen Lage oder der grafischen Übersicht zu Europa. Mehr zum Stand der Impfungen in der Schweiz finden Sie im SRF-Impfmonitor.

Zur Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz

Um die aktuelle Lage in der Schweiz einschätzen zu können, lassen sich verschiedene Datenpunkte heranziehen. Als wichtigstes Indiz wurden dafür lange die täglich gemeldeten laborbestätigten Neuinfektionen genommen. Inzwischen empfiehlt SRF Ihnen, stärker auf die Spitaleintritte zu schauen. Diese zeigen, wieviele Menschen täglich aufgrund von Covid-19 neu ins Spital eingewiesen werden und sind damit der relevantere Kennwert. Trotzdem werden hier weiterhin die Neuinfektionen gezeigt, denn sie sind noch immer der schnellste Indikator dafür, wie sich die Lage entwickelt. Bei Neuinfektionen wie auch Spitaleintritten gilt: Auf den Tag herunter gebrochen sind sie wenig aussagekräftig, da sie starken Schwankungen unterworfen sind. So meldet das BAG täglich weitere Fälle für die Vortage nach (neu gemeldet). SRF empfiehlt, den Fokus auf den 7-Tage-Schnitt oder 14-Tage-Schnitt zu richten. Dieser zeigt einen klareren Trend, wie sich die Pandemie entwickelt. Um die vielen Nachmeldungen besser zu berücksichtigen, ist der 14-Tage-Schnitt der Spitaleintritte um sechs Tage rückversetzt.

Aktuell ist die Delta-Variante in der Schweiz dominant. Sie zeichnet sich durch eine deutlich höhere Übertragbarkeit aus als ihre Vorgänger und führt damit zu einer schnelleren Verbreitung und zu einer fünften Infektionswelle. Da bei dieser Variante die Impfung weniger vor einer Ansteckung schützt und weil ein Grossteil der Risikogruppe inzwischen zweifach geimpft ist, kommt es vermehrt zu Neuinfektionen und Hospitalisierungen von zweifach Geimpften, sogenannten Impfdurchbrüchen.

Wie gut schützt die Impfung vor einer Hospitalisierung? Untenstehende Grafik zeigt die wöchentlichen Spitaleintritte pro 100'000 nicht/geimpfte Einwohner mit laborbestätigtem positiven Covid-Test nach entsprechendem Impfstatus und Altersgruppe. Als (zweifach) geimpft zählen Personen, die sich nach der zweiten Impfung infizierten. Einfach geimpfte werden zu den Ungeimpften hinzugerechnet. Nicht immer ist der Impfstatus von Hospitalisierten bekannt.

Warum ist der Unterschied bei jüngeren Altersklassen kleiner? Box aufklappen Box zuklappen Die Differenz bei der Hospitalisierungsrate von Ungeimpften und zweifach Geimpften ist bei jüngeren Altersklassen kleiner als bei älteren Altersklassen. Dieser Effekt kommt daher, dass diese Altersklassen auch ungeimpft ein deutlich tieferes Risiko für eine Hospitalisierung haben. Das Alter ist weiterhin ein entscheidender Faktor für eine Hospitalisierung.

Lange war die sogenannte Positivrate - den Anteil der positiven Tests an allen durchgeführten Tests eines Tages - ein relevanter Wert. Diese gab einen Hinweis darauf, ob die gemeldeten Neuinfektionen ein gutes Abbild der Lage abgab. War der WHO-Grenzwert von 5% nicht überschritten, konnte man davon ausgehen, dass ein Grossteil der Fälle erkannt wurden. Doch durch verschiedene Faktoren wie Reisetätigkeit oder Massentests verlor die Positivrate stark an Bedeutung. Wir zeigen sie weiterhin, weil sie trotz allem ein Indiz sein kann, wie breit zurzeit getestet wird.

Folgende Grafik zeigt die gemeldeten Neuansteckungen nach Woche und Altersgruppe, verrechnet mit der Bevölkerungsstruktur der Schweiz. Lesebeispiel: Eine Zahl von 70,3 bedeutet, dass in dieser Woche und Altersgruppe rund 70 pro 100'000 Einwohner in dieser Altersgruppe positiv getestet wurden. Das gleiche Prinzip gilt für die Spitaleintritte und Verstorbenen. Zu sehen sind jeweils die vergangenen zehn bzw. fünf Wochen, jeweils mit Datum des ersten Wochentages versehen.

Die Erfahrung zeigt: Wenn die Neuansteckungen zunehmen, nimmt rund zwei bis drei Wochen später auch die Belegung der Spitalbetten mit Covid-19-Fällen zu. Gemäss BAG hatten seit Beginn der Pandemie rund 15 Prozent der Hospitalisierten keine relevanten Vorerkrankungen, 85 Prozent mindestens eine. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen bei hospitalisierten Personen waren Bluthochdruck (50 %), Herz-Kreislauferkrankungen (39 %) und Diabetes (25 %).

Wenn Infizierte mit schweren Verläufen ins Spital eingewiesen werden, landen die meisten zuerst auf einer Akutstation. Hier werden sie behandelt und gepflegt. Falls sich ihr Verlauf verbessert, können sie das Spital wieder verlassen. Wenn sich ihr Zustand verschlechtert, werden sie auf eine Intensivpflegestation (IPS) verlegt. Hier bekommen sie intensivmedizinische Betreuung rund um die Uhr, oft mit Hilfe künstlicher Beatmung. Wer hier landet, bleibt oft mehrere Wochen. Die montags bis freitags aktualisierten Daten zeigen, wie die Pandemie-Wellen die Spitäler treffen. Die Grafik zur Auslastung der Betten durch Covid-19-Erkrankte und anderweitig Erkrankte sowie die Anzahl noch freier IPS-Betten zeigt, wie sich die Situation entwickelt.

Faktencheck: Wurden seit Beginn der Pandemie IPS-Betten abgebaut? Box aufklappen Box zuklappen Wer nur die Grafik anschaut, könnte auf die Idee kommen, dass seit der ersten Welle im April 2020, an dessen Höhepunkt mehr als 1600 IPS-Betten im System verzeichnet wurden, mehrere Hundert IPS-Betten abgebaut wurden. Eine offizielle Erklärung der Behörden gibt es dazu bislang nicht. SRF konnte aber mit verschiedenen Personen sprechen, die direkt oder indirekt an der Datenerhebung beteiligt sind. Daraus lassen sich eine Reihe plausibler Erklärungen ableiten, welche die vermeintliche Abnahme von IPS-Betten erklären könnten. Vor der Pandemie wurden diese Daten nicht schweizweit erhoben. Als die Erhebung im März 2020 eingeführt wurde, koordiniert vom Koordinierten Sanitätsdienst KSD über deren «IES»-System, waren die unterschiedlichen Intensivpflegestationen unterschiedlich instruiert – und gaben teilweise Betten als IPS-Betten an, die nicht dieser Definition entsprechen.

In gewissen Spitälern wurde während der ersten Welle reine Infrastruktur gemeldet. Sprich: Die Anzahl Betten, ohne aber das verfügbare Personal zu berücksichtigen.

In der Hitze des Gefechts der ersten Welle gab es auch Spitäler, die fehlerhafte oder gar keine Angaben zur Bettenauslastung machten. Kurz: Die Daten aus der ersten Welle sind nicht vertrauenswürdig. Viele dieser angeblich 1600 Betten haben gar nicht existiert oder hätten nicht in Betrieb genommen werden können.

Während der zweiten Welle wurden die Spitäler angehalten, nur noch jene IPS-Betten als "im Einsatz" anzugeben, für die es auch Personal gibt. Seit dem Frühjahr 2021 werden nur noch jene zertifizierten Betten gemeldet, die tatsächlich auch betrieben werden können. Durch den Abgang zahlreicher Pflegekräfte hatte dies einen leichten Abbau von Intensivpflegebetten zur Folge.

Die Auslastung der Spitäler ist in der aktuellen Corona-Krise von zentraler Bedeutung. Wenn während einer Ansteckungswelle viele schwere Covid-19-Fälle in die IPS eingeliefert werden, kann dies eine hohe Auslastung oder gar Überlastung der Intensivpflegestationen zur Folge haben. Allerdings ist es so, dass die IPS-Auslastung nie ganz runter geht. Denn sobald Covid-19-Fälle aus einem Spital entlassen werden (oder versterben), fährt das Spital die Zahl der Wahleingriffe wieder hoch, um den wirtschaftlichen Schaden klein zu halten – und die IPS-Betten belegt. Gemäss Untersuchungen des KSD führt ein Anteil von über 18 Prozent an Covid-19-Fällen auf der IPS dazu, dass Wahleingriffe verschoben werden müssen.

Ein Teil der IPS-Patienten überlebt den Aufenthalt nicht. Sie werden von den Kantonsärzten als Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ans BAG gemeldet. Dies ist auch für Todesfälle in Pflegeheimen der Fall – sofern sie auf das Virus getestet wurden. Das BAG publiziert täglich die Covid-19-Verstorbenen mit laborbestätigten positiven Tests. Da es beim Meldeprozess zu Verzögerungen kommen kann, weisen diese täglichen Meldungen einen hohen Anteil an Nachmeldungen auf – der 7-Tage-Schnitt ist deshalb um sechs Tage rückversetzt.

Gemäss BAG litten seit Beginn der Pandemie 96 Prozent der Verstorbenen an mindestens einer Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen bei verstorbenen Personen waren Bluthochdruck (61 %), Herz-Kreislauferkrankungen (61 %) und chronische Nierenerkrankung (28 %). Gemäss Pathologen aus Schweizer Spitälern war bei rund 80 bis 90 Prozent der Verstorbenen, die kurz zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden (und damit in dieser Grafik auftauchen), das Virus auch die eindeutige Todesursache.

Die meisten Menschen überleben eine Covid-19-Erkrankung und genesen danach ohne weitere Probleme. Doch wer auf der IPS war, wird wohl für lange Zeit Folgeschäden mit sich tragen. Und auch bei leichten Verläufen besteht die Gefahr, dass die Erkrankten mit längerfristigen Beschwerden leben müssen. Das Phänomen wird derzeit unter dem Begriff «Long Covid» erforscht. Studien gehen davon aus, dass etwa 20 Prozent der Erkrankten betroffen sind.

Die Lage in den Kantonen

Wie entwickelt sich die Situation in den einzelnen Kantonen? Um diese Frage zu beantworten, macht es Sinn, sich folgende Werte anzuschauen: Der 7-Tage-Schnitt zeigt, wie viele Neuinfektionen täglich durchschnittlich über sieben Tage gemeldet wurden. Weil grössere Kantone oft mehr Neuinfektionen verzeichnen, lohnt sich der Blick auf die 7-Tage-Inzidenz, die alle gemeldeten Fälle während sieben Tagen summiert und pro 100'000 Einwohner des jeweiligen Kantons berechnet. Diese gibt die Situation relativ zur Bevölkerung wieder. Ob die Inzidenz zu- oder abnimmt, zeigt die prozentuale Entwicklung zur Δ Vorwoche. Eine weitere wichtige Kennzahl zur Ausbreitung der Pandemie ist die geschätzte, effektive Reproduktionszahl (R-Wert). Diese zeigt auf Kantonsebene, ob die Neuinfektionen zurückgehen (Wert unter 1.0) oder steigen (Wert über 1.0). Sie wird jeweils von der ETH, Link öffnet in einem neuen Fenster mit 14-17 Tagen Verspätung berechnet. Klicken Sie auf Details, um noch mehr Zahlen zum jeweiligen Kanton zu sehen oder auf den Tabellen-Kopf, um die Zahlen neu zu sortieren.

Übersterblichkeit in der Schweiz und in den Kantonen

Welchen Schaden hinterlässt Covid-19 in der Schweiz? Vom wirtschaftlichen Schaden und den Langzeitschäden der Überlebenden abgesehen, liefern vor allem die Todesfälle ein Indiz, wie schlimm die Schweiz betroffen ist. Die gemeldeten Daten zu den Verstorbenen haben aber ihre Schwächen. Eine bessere Möglichkeit, das Ausmass der Coronakrise zu erfassen, ist der Blick auf die Übersterblichkeit. Dabei werden alle Verstorbenen eines gewissen Zeitraumes gezählt – egal, woran sie gestorben sind – und mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre verglichen. Sterben zum Beispiel während einer Woche deutlich mehr Menschen als in denselben Wochen in den Jahren zuvor, spricht man von Übersterblichkeit. Wie die untenstehende Grafik zeigt, wurde im Jahr 2020 für die erste Welle im Frühling und die zweite Welle im Herbst eine deutliche Übersterblichkeit festgestellt. Am Anfang von 2021 (dunkelrote Linie) gab es ebenfalls eine Übersterblichkeit, gefolgt von einer leichten Untersterblichkeit im März. Unsere Grafik fasst alle Altersgruppen , Link öffnet in einem neuen Fensterzusammen, jedoch ist die Übersterblichkeit vor allem durch Todesfälle in der Bevölkerungsgruppe 65+ bedingt. Die Grafik wird Dienstagnachmittags aktualisiert.

Eine Aufschlüsselung nach Kantonen zeigt, dass die Kantone unterschiedlich stark getroffen wurden. Wichtig bei der Betrachtung ist, dass die Kurven der Kantone nicht miteinander verglichen werden, da unterschiedliche Skalen angewendet werden. Stattdessen sollte die jeweilige Kurve eines Kantons mit der jeweiligen statistischen Bandbreite (grauer Bereich) verglichen werden. Verlässt die rote Linie diesen Bereich gegen oben, kann von einer Übersterblichkeit ausgegangen werden.