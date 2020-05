Auch am zweiten Tag der ausserordentlichen Session beschäftigt sich das Parlament mit der Bewältigung der Coronakrise und fällt zahlreiche Entscheide.

Die Marathondebatte im Nationalrat können Sie hier live verfolgen. Die Beratungen dürften noch bis 22 Uhr dauern.

Hier finden Sie eine laufend aktualisierte Übersicht über die Geschäfte und Vorstösse.

Legende: Keystone

Nationalrat

Corona-Einsatz der Armee abgesegnet: Die grösste Mobilmachung seit dem 2. Weltkrieg wurde auch im Nationalrat gebilligt. Die Räte dankten den Armeeangehörigen für die Dienste in den Spitälern und an der Grenze. Vertreter aus dem linken Lager forderten unter anderem, der Einsatz der Soldaten an der Grenze müsse bis am Freitag beendet werden. Bis Mitte April waren 5000 Armeegehörige aufgeboten worden. Bis Ende Woche werden 2500 davon entlassen.

Noch keine Lösung bei Geschäftsmieten: Die Räte sind uneins, wie mit den Mieten von Geschäften zu verfahren ist, die wegen der Corona-Epidemie schliessen mussten. Der Ständerat will einen teilweisen Mieterlass für kleinere Betriebe, der Nationalrat eine Pauschallösung. Die grosse Kammer verlangte heute, dass Betreiber von Restaurants und weiteren vom Bundesrat geschlossenen Betrieben ihrem Vermieter grundsätzlich nur 30 Prozent der Miete schulden während der Zeit, in welcher sie aufgrund der behördlichen Massnahmen geschlossen bleiben müssen.

Ständerats-Modell ist vom Tisch Textbox aufklappen Textbox zuklappen Der Ständerat hatte am Montag eine andere Lösung vorgeschlagen. Er wollte nur kleineren Betrieben helfen. Es hätte ein zweimonatiger Mieterlass für Kleinunternehmen und Selbstständigerwerbende gegolten, deren Bruttomiete den Betrag von 5000 Franken pro Monat nicht übersteigt. Bei höheren Mieten soll der Bund ein Drittel übernehmen, sofern sich die Parteien auf eine Mietzinsreduktion einigen. Dieser Vorschlag wurde vom Nationalrat stillschweigend abgelehnt. Der Vorstoss ist damit vom Tisch.

Gleichzeitig soll ein Härtefallfonds für Vermieter geschaffen werden, die aufgrund des teilweisen Mieterlasses in ihrer Existenz bedroht wären.

Geldspritze für flugnahe Betriebe: Der Bund soll in der Coronakrise nicht nur die Schweizer Fluggesellschaften unterstützen – auch flugnahe Betriebe sollen Geld erhalten. Über spezielle Sicherungen soll garantiert sein, dass das Geld nicht in ausländische Muttergesellschaften fliesst.

Schweizer Zulieferer und Dienstleistungsunternehmen seien als Arbeitgeber wichtig und stellten die Anbindung an die internationale Luftfahrt sicher, argumentierte die Mehrheit im Nationalrat. Links-Grün wollten Finanzhilfen an Umwelt- und Sozialbedingungen knüpfen, blieben aber in der Minderheit. Das Geschäft geht mit kleinen Differenzen zurück an den Ständerat.

Unterstützung für gebeutelten ÖV: Der Nationalrat verlangt, dass der Bund zusammen mit Kantonen und Transportunternehmen eine Vorlage zur Abschwächung der Ertragsausfälle im öffentlichen Verkehr ausarbeitet. Kommissionssprecher Martin Candinas (CVP/GR) sagte, dass die Kunden wieder für den öffentlichen Verkehr gewonnen werden müssten. «Wir müssen zeigen, dass der ÖV nicht bedrohlich ist, sondern dass er Teil einer nachhaltigen Mobilität ist.» Gegen die Motion stellte sich die SVP und ein Teil der FDP.

Überbrückungshilfe für die Medien: Nach dem Ständerat will auch der Nationalrat in der Coronakrise den Medien Überbrückungshilfe leisten. Diese umfasst unentgeltliche Agenturmeldungen, kostenlose oder vergünstigte Zeitungszustellung und Nothilfe von 30 Millionen Franken für private Radios und TV-Stationen. Gedacht ist die Hilfe als Überbrückung, bis die vom Bundesrat ausgearbeiteten Gesetzesänderungen zur Stärkung der Medien in Kraft treten können.

Legende: Keystone

Ständerat

65 Millionen für Kitas: Betreiber von Kinderkrippen können aufatmen. In der Coronakrise unterstützt sie der Bund mit 65 Millionen Franken. Der Nationalrat folgt damit der Linie des Ständerats. Die grosse Kammer hatte sich zunächst für , Link öffnet in einem neuen Fenster100 Millionen Franken ausgesprochen. Der Bundesrat war gegen Bundesgelder für Kitas. Gemäss Berechnungen des Bundes betragen die Ertragsausfälle von Kitas und Krippen wegen der Corona-Pandemie rund 200 Millionen Franken. Für einen Drittel davon soll nun der Bund aufkommen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bundesgelder für Kitas Parlamentarier stimmen gegen den Bundesrat 05.05.2020 Mit Audio

Ständerat gegen längere Kredit-Fristen: Die kleine Kammer will nichts an den Spielregeln für die Corona-Kredite ändern: Die Kredite von maximal 500'000 Franken sollen nach dem ersten Jahr verzinst und innerhalb von fünf Jahren zurückbezahlt werden. Der Ständerat lehnte damit zwei Motionen seiner Finanzkommission ab, welche den kleinen und mittleren Unternehmen eine Frist von acht Jahren und generelle Zinsfreiheit gewähren wollte. Diese Lösung hatte im Nationalrat eine Mehrheit gefunden – die grosse Kammer muss sich nun nochmals mit der Vorlage befassen.

Hilfe für Tourismus: Mit zusätzlichen 67 Millionen Franken will der Ständerat den Tourismus unterstützen. Davon sollen 27 Millionen Franken zur Kompensation der wegfallenden Tourismusabgabe verwendet werden, wie Kommissionssprecher Peter Hegglin (CVP/ZG) erklärte. 40 Millionen sind für Kampagnen und die Förderung von Tourismusangeboten vorgesehen. Es gelte, den Schweizerinnen und Schweizern ihr Land näherzubringen, sagte Beat Rieder (CVP/VS).