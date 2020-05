Auch am dritten Tag der ausserordentlichen Session beschäftigt sich das Parlament ausschliesslich mit der Bewältigung der Coronakrise.

Die Ständeratsdebatte vom Morgen wurde bereits beendet. Die kleine Kammer tagt ab 15 Uhr wieder.

Die Nationalratsdebatte können Sie hier live bis 13 Uhr verfolgen. Von 15 bis 19 Uhr geht es mit dem Stream und auf SRF info weiter.

Hier halten wir Sie über die wichtigsten Entscheide aus den Räten auf dem Laufenden.

Kunden müssen auf Geld von Reisebüros warten: Der Nationalrat will der Reisebranche einen Zahlungsaufschub gewähren. Demnach sollen Kundinnen und Kunden ihr Geld für eine nicht durchgeführte Reise erst ab Oktober wieder zurückverlangen können. Der Aufschub soll den Unternehmen erlauben, Rückerstattungen erst dann einzuleiten, wenn sie ihrerseits die Gelder von den Fluggesellschaften und Hotels erhalten haben. Sonst drohe eine Konkurswelle – und dann erhielten viele Kunden ihr Geld gar nicht mehr, wurde argumentiert.

Legende: Das Parlament hat zudem beschlossen, dass Airlines, die vom Bund unterstützt werden, diesen das Geld für nicht durchgeführte Flüge bis zum 30. September erstatten müssen. Keystone

Unterstützung für ÖV: Das Parlament will, dass der Bund zusammen mit Kantonen und Transportunternehmen eine Vorlage zur Abschwächung der Ertragsausfälle im öffentlichen Verkehr ausarbeitet. Kommissionssprecher Stefan Engler (CVP/GR) sagte, dass der Vorstoss zwar nicht dringlich sei und der Bundesrat bereits eine Analyse versprochen habe. Es handle sich also um einen Appell sowie «einen Dank an alle, die den Service public in der Krisenzeit aufrechterhalten haben».

Keine längere Frist bei Mieten: Die Nachfrist zur Zahlung fälliger Mieten wird nicht weiter erstreckt. Der Ständerat will keine Verlängerung des vom Bundesrat beschlossenen Notrechts bis zum 13. September. Er hat eine entsprechende Motion aus dem Nationalrat abgelehnt. Der Entscheid fiel mit 22 zu 16 Stimmen. Mit dem Nein ist der Vorstoss vom Tisch.

Spielregeln für Kredite bleiben: Der Ständerat hat Vorschläge gebodigt, die Unternehmen mehr Zeit für die Rückzahlung der Kredite einräumen und den Zins bei Krediten bis 500'000 Franken von null Prozent über das erste Jahr hinaus festsetzen wollten. Diese Motionen wurde oppositionslos versenkt. Der Nationalrat hatte die Vorschläge noch genehmigt. Mit dem Nein des Ständerats sind sie aber nun vom Tisch.

Uneinigkeit beim Tourismus: Der Bundesrat hatte für diese Branche keine besondere Unterstützung vorgesehen. Der Ständerat beschloss aber, 67 Millionen Franken dafür einzusetzen: 27 Millionen Franken sollen an die Tourismuspartner von Schweiz Tourismus ausbezahlt werden. Mit 40 Millionen Franken will der Ständerat eine Marketingkampagne finanzieren, um den Binnentourismus anzukurbeln.

Der Nationalrat genehmigte nur diese 40 Millionen Franken. Den Kredit über 27 Millionen Franken lehnte er ab, weil das Geld unter anderem an Grossbanken oder Unternehmen wie Red Bull geht. Heute Mittwoch hat der Ständerat jedoch an seinem Beschluss von insgesamt 67 Millionen Franken festgehalten.

Lösung bei Geschäftsmieten noch offen: Eingelenkt hat der Ständerat beim Kredit von 50 Millionen Franken, um das Problem der Geschäftsmieten zu lösen. Der Nationalrat hatte das Konzept und den dazugehörigen Kredit abgelehnt. Der Ständerat liess den Betrag nun ebenfalls fallen.

Ob es eine Lösung für Geschäftsmieten gibt, wird sich im Lauf des Tages weisen. Zur Diskussion steht ein Kompromissvorschlag, der auf dem Konzept des Nationalrats beruht. Darin ist ein Härtefallfonds für Vermieter vorgesehen. Der Ständerat beschloss mit 21 zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dafür schon jetzt 20 Millionen Franken ins Budget aufzunehmen. Der Nationalrat hatte das am Vortag abgelehnt.

Geldspritze für flugnahe Betriebe: Der Bund soll in der Coronakrise nicht nur die Schweizer Fluggesellschaften unterstützen – auch flugnahe Betriebe sollen Geld erhalten. Über spezielle Sicherungen soll garantiert sein, dass das Geld nicht in ausländische Muttergesellschaften fliesst. Der Ständerat hat den kleinen Differenzen mit dem Nationalrat einstimmig zugestimmt, jetzt geht das Geschäft erneut in den Nationalrat.

«TV-Abgabe» verschoben: Betriebe, die in Arbeitsgemeinschaften zusammenarbeiten, sollen die Abgabe für Radio und Fernsehen nicht mehr mehrfach bezahlen müssen. Das fordert der Nationalrat mit einer Motion. Der Ständerat hat das Geschäft auf die Sommersession im Juni verschoben.