Tat in Winznau SO

Ein 28-jähriger Mann wurde vom Richteramt Olten-Gösgen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Der verurteilte Mann hatte vor zwei Jahren einen 60-Jährigen erschossen. Dieser hatte ihn 15 Jahre lang sexuell ausgebeutet.

Der Verurteilte hat die Tat gestanden.

Im September 2022 hatte der 28-Jährige sein Opfer mit massiver körperlicher Gewalt und mit dem Schuss aus einem Revolver am Aareufer in Winznau SO getötet. Das Opfer wurde im Gebüsch gefunden.

Die Staatsanwaltschaft hatte den 28-jährigen Mann wegen Mordes angeklagt. Sie hatte eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren gefordert. Anders hatte es die Verteidigung gesehen. Sie hatte auf Totschlag plädiert und bloss eine Busse gefordert.

Mehr zum Thema folgt.