, dies teilen die Bundesanwaltschaft (BA) und das Bundesamt für Polizei (Fedpol) mit. Das von der BA gegen Unbekannt eröffnete Strafverfahren wird fortgeführt.

Der Import Anfang der 1990er-Jahre sei allerdings die einzige gefundene Spur der Waffe in der Schweiz. Sie erscheine nicht in den kantonalen Waffenregistern. Der «Weg, den die Waffe fortan nahm», ist nicht bekannt, schreibt das Fedpol.

Es hält fest, dass zum damaligen Zeitpunkt kein nationales Waffenrecht existierte. Diese Informationen habe man den deutschen Behörden übermittelt. Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) hatte eine Anfrage zur Überprüfung der Waffe des Täters ans Fedpol gerichtet.

Keine Hinweise auf Anis Amri

Weitere Abklärungen in Zusammenhang mit dem Anschlag vom 19. Dezember in Berlin seien noch im Gang, heisst es weiter. Das eröffnete Strafverfahren der BA gegen Unbekannt werde fortgeführt. Dabei geht es um «vorliegende Kontaktdaten rund um Anis Amri», den Attentäter von Berlin. Bisher gebe es keine konkreten Hinweise und Bezüge des Attentäters zu Personen oder Institutionen in der Schweiz.

Am Abend des 19. Dezembers 2016 fuhr auf dem Kurfürstendamm in Berlin ein Lkw in die Menge. Der Anschlag forderte 9 Menschleben. Über 50 Personen sind verletzt worden. Der mutmassliche Täter wurde später bei einem Polizeieinsatz in Mailand getötet. Dort hatte er mit der Schweizer Waffe das Feuer auf Polizeibeamte eröffnet.