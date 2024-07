US-Sängerin Taylor Swift gibt heute Abend ihr erstes Konzert in Zürich. Viele Fans harren schon seit dem Morgen in der Sonne aus.

Das Thermometer zeigt am Dienstagmorgen, kurz nach neun Uhr, schon über 20 Grad an. Die Sonne strahlt unerbittlich vom Himmel. Doch viele «Swifties», wie die Fans der US-Sängerin Taylor Swift genannt werden, lassen sich davon nicht abhalten. Die ersten stehen bereits seit dem frühen Morgen an, um möglichst nah an ihr Idol heranzukommen.

Taylor Swift prägt mein Leben seit 18 Jahren.

Unter ihnen auch Melissa. Sie ist extra aus den USA angereist, um Swift im Zürcher Letzigrund zu sehen. Es sei bereits das sechste Konzert der Sängerin, das sie besuche. Melissa sagt: «Seit 18 Jahren prägt sie mein Leben.» Bei Trennungen habe sie Swifts Songs gehört. In schwierigen Zeiten, aber auch in den glücklichen.

Legende: Zum sechsten Mal an einem Taylor-Swift-Konzert: Melissa ist extra aus den USA angereist. SRF/Luca Fuchs

Dass sie Taylor Swift nun wieder live erleben könne, mache sie unglaublich glücklich. «Sie ist ein tolles Vorbild», sagt Melissa. Swift sei eine starke Frau, die hart gearbeitet habe. «Ich bin so stolz darauf, was sie erreicht hat.» Melissa hat gleich für beide Konzerte in Zürich Tickets gekauft und dafür einmal 800 und einmal 700 Franken hingeblättert.

00:41 Video «Swifties» freuen sich auf die Konzerte Aus News-Clip vom 09.07.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Ein Preis, der sich jedes Mal lohne, findet Melissa. Taylor Swift gebe einem das Gefühl, als wäre man mit ihr allein in einer intimen Umgebung. Dieses Gefühl zu spüren liebe sie, sagt Melissa.

Wenig Schlaf und viel Aufregung

Auch die beiden Urnerinnen Isabella (15) und Priyanka (16) haben Tickets für das Konzert am Dienstagabend ergattert. «Wir sind früh gekommen, um den ganzen Tag geniessen zu können», sagt eine der beiden während dem Anstehen. Seit zwei Tagen seien sie «mega aufgeregt», Montagnacht hätten sie nicht gut einschlafen können.

Legende: Zwei Urnerinnen präsentieren Freundschaftsbänder, welche die «Swifties» tragen. SRF/Luca Fuchs

Besonders toll sei die Community, die Gemeinschaft. Alle «Swifties» seien sehr nett und würden einander helfen.

Mit Freundschaftsbändern bringen die Fans ihre Verbundenheit zum Ausdruck. «Die Fans haben sich von einer Liedzeile von Swift inspirieren lassen», erklären die beiden Freundinnen. In ihrem Song «You're on Your Own, Kid», singt Swift, man soll Freundschaftsbänder machen und den Moment geniessen.

Isabella und Priyanka haben Dutzende der Bänder geknüpft und mitgebracht. Diese wollen sie anderen Fans verschenken oder tauschen.

«Swifties» in Zürich – die Bilder

1 / 8 Legende: Ricarda (19) und Verena (23) aus Salzburg haben sich für das Konzert am Dienstagabend herausgeputzt. SRF/Luca Fuchs 2 / 8 Legende: Isabella (15) und Priyanka (16) aus dem Kanton Uri sind zum ersten Mal an einem Konzert von Taylor Swift. SRF/Luca Fuchs 3 / 8 Legende: Nina und ihre Mutter Mariona haben sich am Dienstagmorgen am Turbinenplatz mit Fan-Artikeln eingedeckt. SRF/Luca Fuchs 4 / 8 Legende: Bereits am Montag können auf dem Turbinenplatz in Zürich Fanartikel erworben werden. Keystone/Ennio Leanza 5 / 8 Legende: Nicht nur fürs Konzert Schlange stehen: «Swifties» stehen am Montag vor dem Hotel Mandarin Oriental Savoy, wo ihr Idol übernachten soll. Keystone/Ennio Leanza 6 / 8 Legende: Taucht das grosse Idol schon am Montag vor dem Hotel Mandarin Oriental Savoy auf? Diese Fans hoffen auf den grossen Augenblick mit Taylor Swift. Keystone/Ennio Leanza 7 / 8 Legende: In Zürich werden für die Swift-Konzerte am Dienstag und Mittwoch rund 200'000 Fans erwartet. Keystone/Ennio Leanza 8 / 8 Legende: Die beiden Konzerte von Taylor Swift im Letzigrund beschäftigen ganz Zürich. So gelten grossflächige Fahrverbote und Sperrzonen rund ums Stadion. Keystone/Ennio Leanza

In der Schlange vor der Wartezone beim Stadion Letzigrund hat sich auch Aiden eingereiht. Der 22-jährige Spanier, der in Deutschland lebt, ist einer der wenigen Männer vor Ort. «Meine Freundin hat mich in die Taylor-Swift-Welt eingeführt, nun bin ich selbst ein Swiftie», sagt er. Er könne sich mit jedem Song identifizieren und freue sich darauf, den Star am Dienstag zum ersten Mal live zu sehen.