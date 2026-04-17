Aufgrund einer technischen Störung sind Polizei und Feuerwehr im Kanton Uri aktuell telefonisch nicht erreichbar.

Im Kanton Uri sind die Notfallnummern 117, 118 und 112 nicht erreichbar. Grund sei eine technische Störung, teilte Alert Swiss, die Warnapp des Bundes, am Freitag gegen 10.30 Uhr mit.

In Notfällen kann die Bevölkerung über das Mobilfunknetz Kontakt aufnehmen. Auf Alert Swiss sind dafür die die Nummern 079 358 55 95, 079 358 55 96 und 079 358 55 97 aufgeführt.

In einer früheren Version der Meldung wurde empfohlen, einen Notfalltreffpunkt aufzusuchen. Bei den betroffenen Notrufnummern handelt es sich um die der Kantonspolizei (117), der Feuerwehr (118) und des Euronotrufs (112) sowie um die Nummer des Werkhofs Göschenen (041 874 53 53).