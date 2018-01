Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel reist am kommenden Mittwoch ans Weltwirtschaftsforum in Davos. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Die Kanzlerin werde eine europapolitische Rede halten und voraussichtlich auch bilaterale Gespräche führen. Mit wem, sagte Seibert nicht.

Ob Kanzlerin Merkel den Bundespräsidenten Alain Berset oder andere Mitglieder der Landesregierung trifft, ist unklar. Im Moment laufe die Planung, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi. Definitive Entscheide fallen möglicherweise erst nächste Woche. In Davos ist es nicht unüblich, dass auch hochrangige Treffen sehr kurzfristig anberaumt werden.

Ein grosser Coup ist WEF-Gründer Klaus Schwab mit der Teilnahme von US-Präsident Donald Trump gelungen. Er wird zum Ende des Forums eine Abschlussrede halten. Zwischen Trump und Berset ist ein Treffen geplant.

Von der Schweizer Regierung besuchen neben dem Bundespräsidenten auch die Bundesräte Ignazio Cassis, Doris Leuthard, Ueli Maurer und Johann Schneider-Ammann das 48. World Economic Forum. Nicht auf der Gästeliste sind Guy Parmelin und Simonetta Sommaruga.

Das WEF dauert vom 23. bis 26. Januar und will unter dem Motto «Das Schaffen einer gemeinsamen Zukunft in einer zerrissenen Welt» (Creating a Shared Future in a Fractured World) die Risse in der Gesellschaft an der Wurzel anpacken und pragmatische Lösungen suchen.