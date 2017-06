Der Tessiner Ignazio Cassis gilt als Favorit für die Bundesratswahlen. Doch die Romandie will sich noch nicht geschlagen geben, wie an der Delegiertenversammlung der FDP klar wurde.

Wer wird im Herbst Nachfolger von Bundesrat Didier Burkhalter? Diese Frage gibt an der Delegiertenversammlung der FDP am meisten zu reden. Im Tessin rechnet man sich grosse Chancen aus, erstmals seit dem Rücktritt von Flavio Cotti 1999 wieder einen Bundesrat zu stellen. Mit FDP-Fraktionspräsident Ignazio Cassis scheint ein Tessiner in der Pole Position für die Burkhalter-Nachfolge zu stehen.

Erfolge bei kantonalen Wahlen

Doch dass der neue FDP-Bundesrat aus der Südschweiz kommt, scheint noch nicht in Stein gemeisselt. Der Waadtländer FDP-Nationalrat Olivier Feller hält fest, dass man die Romandie nicht ganz ausser Acht lassen sollte: «Die Diskussion muss in der Partei weitergeführt werden», so Feller.

Zwar könne er den Anspruch der Tessiner verstehen, doch gerade in der Westschweiz habe die FDP in letzter Zeit Erfolge erzielen können. Feller spricht damit die Sitzgewinne der FDP bei den letzten Wahlen in der Waadt, in Neuenburg und in Freiburg an. Dies solle man nicht vergessen, unterstreicht der Präsident der Groupe Latin, der Gruppe der Welschen und Tessiner Parlamentarier.

Vielleicht eher eine Frau?

Feller bringt auch die historische Komponente mit ins Spiel: «Die FDP hat fast immer einen Westschweizer Bundesrat gehabt.» Vor dem Hintergrund der Erfolge der FDP in der Romandie fände es Feller «ein bisschen komisch», wenn man eine Westschweizer Kandidatur kategorisch ausschliessen würde.

Und welcher Politiker aus der Romandie könnte denn konkret in den Bundesrat einziehen? Namen will Feller keine nennen. Doch: «Es gibt verschiedene Persönlichkeiten sowohl in den Kantonsregierungen, als auch im eidgenössischen Parlament.» Er glaube, dass sich in einigen Wochen erste Kandidaten entscheiden würden.

Da mit SVP-Bundesrat Guy Parmelin bereits ein Mann aus der Waadt im Bundesrat sitzt, gibt er einer solchen Kandidatur eher geringe Chancen. Bislang wurden aus der Waadt jedoch mit Staatsrätin Jacqueline de Quattro und Nationalrätin Isabelle Moret vor allem Kandidatinnen ins Spiel gebracht. «Eine Frau könnte sicher eine gute Lösung sein», sagt auch Feller. Allfällige Kandidaturen müssten aber noch diskutiert werden.

Und ohnehin will es der Präsident der Groupe Latin vermeiden, dass aufgrund der Bundesratswahl plötzlich der Haussegen zwischen Tessinern und Welschen schief hängt: «Wir sollten unter den lateinischen Parlamentariern auch keine Spannung auslösen. Tessiner und Westschweizer müssen gemeinsam handeln.»