Nach den Schockbildern einer Pferdezucht in Hefenhofen (TG) ziehen die Behörden erste Konsequenzen. Der mutmassliche Tierquäler wurde festgenommen.

Derzeit ist auf dem Hof des Mannes ein Grosseinsatz der Polizei im Gang.

Beim Pferdehof und vor dem Regierungsgebäude protestieren aufgebrachte Tierschützer. Sie verlangen ein sofortiges Tierhalteverbot gegen den Pferdehändler.

Auf dem Pferdehof waren in den letzten Monaten rund ein Dutzend Pferde verendet.

Die Vorgeschichte: In der vergangenen Woche war publik geworden, dass auf dem Hof des Pferdezüchters in Hefenhofen in den letzten Monaten rund ein Dutzend Pferde verendet waren. Weitere Tiere waren abgemagert und mussten verschimmeltes Brot essen, wie eine Frau, die seit Jahren auf dem Hof verkehrt, mit zahlreichen Fotos dokumentierte. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft bestätige am Freitag die Echtheit und Aktualität der Bilder.