Die ehemalige Fraktionspräsidentin der SP, Hildegard Fässler, ist gestorben.

Nach langjähriger Krankheit starb Hildegard Fässler am 17. Juni 2026 im Alter von 74 Jahren.

Fässler absolvierte vier Legislaturen im Nationalrat.

Hildegard Fässler sass 16 Jahre im Nationalrat und präsidierte von Juni 2002 bis Juni 2006 die SP-Bundeshausfraktion. Im Jahr 2010 war sie im Gespräch als Nachfolgerin von Bundesrat Moritz Leuenberger: Sie wurde von ihrer Kantonalpartei nominiert, verpasste dann aber den Sprung aufs Zweierticket der SP-Bundeshausfraktion.

Vor ihrer Wahl in den Nationalrat war Fässler vier Jahre Kantonsrätin. Von 2001 bis 2004 präsidierte sie die SP des Kantons St. Gallen. Fässler war studierte Mathematikerin und unterrichtete an verschiedenen Schulen.

Legende: Hildegard Fässler sass für vier Legislaturen im Nationalrat in Bern. KEYSTONE/Gaetan Bally

Am 17. Juni 2026, kurz vor ihrem 75. Geburtstag, unterlag Hildegard Fässler einer langen Krankheit.

«Es verlässt uns eine der ganz Grossen», schreibt SP-Copräsident Cédric Wermuth in den sozialen Medien und fügt hinzu: «Ihre Spuren in Bern sind gross.»