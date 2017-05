Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebs-Todesursache in der Schweiz. Während wir über ein flächendeckendes Screening diskutieren, haben die Niederlande ein solches für über 55-Jährige eingeführt. Wäre das auch für die Schweiz sinnvoll?

Ein Darmkrebs-Screening-Programm, wie es die Niederlande vor zwei Jahren eingeführt haben, kann die Sterberate um bis auf 50 Prozent senken. Davon ist Claudia Weiss, Leiterin der Vereinigung Swiss Cancer Screening, überzeugt.

«Wissenschaftliche Studien haben das gezeigt», sagt sie. Wie stark die Sterblichkeit effektiv reduzierbar ist, sei davon abhängig, wie viele Leute Zugang zu einem Screening hätten und es auch nutzten. In Bezug auf die Niederlande macht sie sich aber keine Sorgen: «Wenn man das dortige Gesundheitssystem anschaut, ist das eines der bestorganisierten Programme, die es in Europa gibt.»

So funktioniert die Darmkrebsprävention in den Niederlanden

Das Darmkrebs-Screening-Programm in den Niederlanden ist eine systematische Vorsorge-Untersuchung für Männer und Frauen ab 55 Jahren.

Die Teilnehmenden erhalten per Post ein Röhrchen für eine Stuhlprobe, die sie in ein Labor schicken können. Dort wird die Probe auf Blut untersucht.

Findet man welches, wird die Person zur Darmspiegelung aufgeboten. Dabei wird festgestellt, ob Schleimhautwucherungen, sogenannte Polypen, vorhanden sind.

Die Polypen werden entfernt, denn sie können eine Krebsvorstufe sein.

Bis jetzt gibt es kein flächendeckendes Screening für Darmkrebs in der Schweiz. Weiss, die sich für solche Programme stark macht, trifft auf Widerstände: «Das liegt daran, dass die Prävention in der Hand der Kantone liegt.» Es gebe kein Bundesgesetz, das die Schweiz verpflichte, solche Screenings anzubieten.

«Damit ist es den Kantonen überlassen, ob sie ein solches Programm aufbauen wollen oder nicht.» Es gibt allerdings Pilotprojekte für Darmkrebs-Screenings. Zum Beispiel in der Waadt: «In der Romandie ist es generell so, dass der Staat sich stärker ins Gesundheitssystem einbringt und eine grössere Rolle in der Santé publique übernimmt. Das ist in der Deutschschweiz weniger der Fall.» Hier ist der Kanton Uri der einzige mit einem entsprechenden Vorsorgeprogramm.

Eigenverantwortung und fehlende Krebsregister

Das habe verschiedenen Gründe, so Weiss: «Zum einen ist da der liberale Gedanke, dass die einzelne Person mehr Verantwortung übernehmen soll für seine eigene Gesundheit.» Zum anderen müsse man auch sehen: «Die Krebsfrüherkennung ist an Krebsregister gebunden.» Nicht alle Kantone verfügen über solche Register, denn sie sind teuer und aufwändig zu führen. «Deshalb haben sich viele Kantone gescheut, hier eine entsprechende Basis zu legen.»

Die Niederlande haben laut der Leiterin von Swiss Cancer Screening eine gute Lösung gefunden: «Sie haben mit dem Stuhltest einen Grossteil der Zielgruppe erreichen können. Er ist relativ kostengünstig und einfach durchzuführen und man hat eine relativ hohe Sicherheit, Krebs im Frühstadium zu erkennen.»