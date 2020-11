Der Autor und Kinderarzt ist am Mittwoch im Alter von 76 Jahren gestorben. Dies berichten verschiedene Medien übereinstimmend mit Verweis auf eine Mitteilung der Familie.

Er hatte mit seinem Erziehungsratgeber «Babyjahre» 1993 schweizweit Berühmtheit erlangt. 1999 folgte das Buch «Kinderjahre».

Remo Largo leitete fast drei Jahrzehnte lang die Abteilung für Wachstum und Entwicklung am Kinderspital Zürich.

Wer sich mit Kindern beschäftigt - ob Eltern, Pädagogen oder Psychologinnen - kennt wohl die Bücher von Remo Largo. «Babyjahre» «Kinderjahre», «Schülerjahre» oder «Jugendjahre» sind Publikationen, die bei vielen Menschen in den Regalen stehen, die vor der Herausforderung stehen, Kinder grosszuziehen oder sie in ihrer Entwicklung zu begleiten.

Wenn sich jedes Kind nach seinen individuellen Bedürfnissen und Begabungen entwickeln kann, hat auch die Gesellschaft am meisten davon.

Largo wuchs in Winterthur auf und studierte später in Zürich und Los Angeles Medizin und Entwicklungspädiatrie. Während seiner 40-jährigen Tätigkeit am Kinderspital Zürich hat der Kinderarzt und Entwicklungsspezialist eine der weltweit wichtigsten Langzeitstudien über kindliche Entwicklung geleitet.

Largo setzte sich für einen pragmatischen, aber achtsamen, liebevollen und gleichzeitig geduldigen Umgang mit Kindern ein. Das Fazit des Kinderarztes nach über 50 Jahren Forscherleben: «Wenn sich jedes Kind nach seinen individuellen Bedürfnissen und Begabungen entwickeln kann, hat auch die Gesellschaft am meisten davon.»

«Jeder Mensch ist ein Unikat»

«Acht Milliarden Menschen leben auf der Welt, und jeder dieser Menschen ist ein Unikat», sagte Largo in einem DOK-Film aus dem Jahr 2015. Er entwickelte aus diesem Gesetz der Vielfalt seine Erkenntnisse über das Wesen des Menschen; zum Beispiel die angeborene Wissbegier der Kinder, die Gefahr der Vereinsamung in der Massengesellschaft oder das Bedürfnis der Menschen, sich selbst zu sein und einer sinnvollen Arbeit nachzugehen.