Die wohl extremste Form des Waffeneinsatzes ist der «finale Rettungsschuss», wenn also eine Person andere gefährdet und durch die Polizei gezielt erschossen wird. In den letzten 20 Jahren war das in der Schweiz nur einmal der Fall. Im März 2000 schoss in Chur ein 22-Jähriger von seiner Wohnung aus auf ein Restaurant. Als die Polizei seine Wohnung stürmen wollte, eröffnete er wieder das Feuer. Auch Rettungskräfte, welche die verletzten Polizisten bergen wollten, nahm er in das Visier. Nach neun Stunden Belagerung und zahlreichen Verletzten erschiesst ein Scharfschütze der Kantonspolizei Graubünden den Mann.