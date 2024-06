Per E-Mail teilen

Heute Nachmittag wird das Urteil gegen den 49-jährigen Mann erwartet, der in Bergdietikon AG seine Ehefrau getötet hat.

Der Ehemann hat die Tat vor Gericht gestanden.

Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Gefängnis wegen Mordes, die Verteidigung 8 Jahre wegen Totschlags.

In den frühen Morgenstunden des 25. September 2022 ist der Mann erwacht, als seine Frau im Badezimmer am Duschen war, wie er vor Gericht geschildert hat. Auf dem Lavabo habe er ihr Handy gesehen und darauf ein Foto gefunden, das seine Frau beim Sex mit einem anderen Mann zeigte.

Fall machte Schlagzeilen Box aufklappen Box zuklappen Diverse Medien hatten damals über den Fall berichtet. Nicht nur die Wendung vom Suizid zum allfälligen Mord gab in vielen Zeitungen zu reden. Das Tötungsdelikt schlug auch in der albanischen Diaspora hohe Wellen. Das Opfer war eine 41-jährige Wirtschaftsexpertin mit kosovo-albanischen Wurzeln. Der vor mehr als 20 Jahren in der Schweiz eingebürgerte Ehemann ist ursprünglich albanischstämmiger Nordmazedonier.

Es kam zu Handgreiflichkeiten. Bei dem Gerangel habe er seine Frau in der Badewanne unter Wasser gedrückt. Als sie regungslos in der Wanne lag, habe er einen Föhn in die Wanne geworfen, die Tür abgeschlossen und den Schlüssel unter der Tür zurück ins Badezimmer geschoben. Laut Anklage wollte er damit einen Suizid vortäuschen. Wie die Rechtsmedizin feststellte, wurde die Frau gewürgt und ertränkt.

Im Affekt gehandelt?

Der Ehemann betonte bei seiner Befragung vor Gericht, dass er im Affekt gehandelt habe. Es sei wie ein Blitzschlag gewesen, das Foto seiner Frau mit einem anderen Mann zu sehen. Er habe nicht einmal von der Affäre gewusst.

Dies bezweifelte die Staatsanwaltschaft. Sie führte aus, dass der Ehemann von der Affäre seiner Frau gewusst habe. Schliesslich habe er ihr Handy kontrolliert und sie selber mit Kameras überwacht.

Der psychiatrische Gutachter verneinte, dass es sich um einen sogenannten «Affektsturm» gehandelt haben könnte. Das zeige unter anderem das Vorgehen des Mannes nach der Tat.