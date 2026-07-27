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Bild 1 von 8. Der ausgetrocknete Lac des Brenets im Neuenburger Jura dürfte derzeit eines der eindrücklichsten Beispiele für die Trockenheit in der Schweiz sein. Bildquelle: SRF/BRK News.
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Bild 2 von 8. Die Schifffahrtsgesellschaft NLB hatte bereits am 20. Juli den Betrieb eingestellt. Bildquelle: SRF/BRK News.
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Bild 3 von 8. Der Wasserstand befindet sich derzeit auf 742.59 Meter über Meer (27.7.2026). Im Durchschnitt müsste der Pegel eigentlich rund sieben Meter höher liegen. Bildquelle: SRF/BRK News.
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Bild 4 von 8. Der Wasserabfluss am Auslauf beträgt aktuell 1.3 Kubikmeter pro Sekunde (Stand: 27.7.2026). Der Mittelwert wäre 8.1 Kubikmeter pro Sekunde (Referenzperiode 1991–2020). Bildquelle: SRF/BRK News.
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Bild 5 von 8. Der Direktor der Schifffahrtsgesellschaft NLB, Yvan Durig, sagte am 20. Juli, dass es mehrere Tage anhaltenden Regen bräuchte, damit die Schifffahrt auf dem See wieder möglich wäre. Bildquelle: SRF/BRK News.
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Bild 6 von 8. Der Doubs, der den See speist, ist auf der französischen Seite über mehrere Kilometer ausgetrocknet. Das Phänomen ereignete sich bereits 2018 und 2023. Bildquelle: SRF/BRK News.
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Bild 7 von 8. Nicht nur klimatische Faktoren seien für den ausgetrockneten See verantwortlich, so Durig. Wegen des Bevölkerungswachstums würde flussaufwärts mehr Wasser entnommen. Bildquelle: SRF/BRK News.
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Bild 8 von 8. Der Lac des Brenets bildet die Grenze zu Frankreich. Bildquelle: SRF.
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