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Trockenheit Lac des Brenets im Neuenburger Jura völlig ausgetrocknet

27.07.2026, 14:18

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  • Bild 1 von 8. Der ausgetrocknete Lac des Brenets im Neuenburger Jura dürfte derzeit eines der eindrücklichsten Beispiele für die Trockenheit in der Schweiz sein. Bildquelle: SRF/BRK News.
    Luftaufnahme eines ausgetrockneten Flusses mit umliegenden Wäldern und Gebäuden.
  • Bild 2 von 8. Die Schifffahrtsgesellschaft NLB hatte bereits am 20. Juli den Betrieb eingestellt. Bildquelle: SRF/BRK News.
    Bootssteg mit mehreren angelegten Booten an einem sandigen Ufer.
  • Bild 3 von 8. Der Wasserstand befindet sich derzeit auf 742.59 Meter über Meer (27.7.2026). Im Durchschnitt müsste der Pegel eigentlich rund sieben Meter höher liegen. Bildquelle: SRF/BRK News.
    Uferbereich mit kahlen Bäumen und Kieselsteinen.
  • Bild 4 von 8. Der Wasserabfluss am Auslauf beträgt aktuell 1.3 Kubikmeter pro Sekunde (Stand: 27.7.2026). Der Mittelwert wäre 8.1 Kubikmeter pro Sekunde (Referenzperiode 1991–2020). Bildquelle: SRF/BRK News.
    Luftaufnahme eines Strandes mit mehreren Booten an einem Steg.
  • Bild 5 von 8. Der Direktor der Schifffahrtsgesellschaft NLB, Yvan Durig, sagte am 20. Juli, dass es mehrere Tage anhaltenden Regen bräuchte, damit die Schifffahrt auf dem See wieder möglich wäre. Bildquelle: SRF/BRK News.
    Boote auf einer trockenen Seeoberfläche neben einem Steg.
  • Bild 6 von 8. Der Doubs, der den See speist, ist auf der französischen Seite über mehrere Kilometer ausgetrocknet. Das Phänomen ereignete sich bereits 2018 und 2023. Bildquelle: SRF/BRK News.
    Trockene, rissige Erdoberfläche.
  • Bild 7 von 8. Nicht nur klimatische Faktoren seien für den ausgetrockneten See verantwortlich, so Durig. Wegen des Bevölkerungswachstums würde flussaufwärts mehr Wasser entnommen. Bildquelle: SRF/BRK News.
    Zwei Boote mit Aussenbordmotoren auf trockenem, rissigem Boden.
  • Bild 8 von 8. Der Lac des Brenets bildet die Grenze zu Frankreich. Bildquelle: SRF.
    Karte von der Schweiz mit Städten und Lac des Brenets markiert.
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