Graubünden dehnt absolutes Feuerverbot auf weitere Regionen aus

Feuerwehr löscht Brand in Waldstück im aargauischen Koblenz

Feuerverbot im Kanton Freiburg gilt auch am 1. August

Riesiger Algenteppich überzieht die Thur bei Müllheim TG

Wallis verbietet den Verkauf von Feuerwerkskörpern

Kanton Aargau erlässt absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot

Spanische Wetterbehörde warnt vor neuer Hitzewelle

Swiss Re sieht erheblich unversicherte Schäden durch Waldbrände

Genf aktiviert Hitze-Dispositiv