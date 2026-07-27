- Ab Mitte Woche wird es in der Schweiz vielerorts wieder deutlich über 30 Grad heiss. Es bleibt auch weiterhin trocken.
- Der Bund warnt vor möglicher Hitzegefahr ab dem 29. Juli bis zum 5. August. In weiten Teilen der Schweiz herrscht zudem ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot.
- Ein Grossaufgebot der Feuerwehr hat einen Flurbrand bei Koblenz AG unter Kontrolle gebracht.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Graubünden dehnt absolutes Feuerverbot auf weitere Regionen aus
- Feuerwehr löscht Brand in Waldstück im aargauischen Koblenz
- Feuerverbot im Kanton Freiburg gilt auch am 1. August
- Riesiger Algenteppich überzieht die Thur bei Müllheim TG
- Wallis verbietet den Verkauf von Feuerwerkskörpern
- Kanton Aargau erlässt absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot
- Spanische Wetterbehörde warnt vor neuer Hitzewelle
- Swiss Re sieht erheblich unversicherte Schäden durch Waldbrände
- Genf aktiviert Hitze-Dispositiv
- Die Churer Brunnen bleiben trotz Trockenheit in Betrieb
Quellen: Agenturen/SRF