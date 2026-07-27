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Trockenheit und Hitze Flurbrand bei Koblenz AG greift auf Wald über

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27.07.2026, 13:52

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Themen in diesem Newsticker

  • Graubünden dehnt absolutes Feuerverbot auf weitere Regionen aus
  • Feuerwehr löscht Brand in Waldstück im aargauischen Koblenz
  • Feuerverbot im Kanton Freiburg gilt auch am 1. August
  • Riesiger Algenteppich überzieht die Thur bei Müllheim TG
  • Wallis verbietet den Verkauf von Feuerwerkskörpern
  • Kanton Aargau erlässt absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot
  • Spanische Wetterbehörde warnt vor neuer Hitzewelle
  • Swiss Re sieht erheblich unversicherte Schäden durch Waldbrände
  • Genf aktiviert Hitze-Dispositiv
  • Die Churer Brunnen bleiben trotz Trockenheit in Betrieb

Quellen: Agenturen/SRF

SRF 4 News, 27.07.2026, 11:30 Uhr

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