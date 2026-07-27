- Die Hitze hat die Schweiz mit Temperaturen deutlich über 30 Grad im Griff: Am Donnerstag werden lokal bis zu 39 Grad erwartet.
- Der Bund hat für den Grossteil der Schweiz eine Hitzewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgesprochen, für die Nordwestschweiz, die Genferseeregion und das Südtessin gilt gar die höchste Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr). In weiten Teilen der Schweiz herrscht zudem ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Heute Höchstwerte um 36 Grad
- Waldbrände auf Paros: Mehrere Dörfer evakuiert
- Lac des Brenets fast vollständig ausgetrocknet
- Passagiere von Schweizer Kreuzfahrtschiff auf Donau evakuiert
- Bodenseepegel sinkt auf nächsten historischen Tiefstand
- Offizielles Feuerwerk in manchen Gemeinden am Zürichsee erlaubt
- Die Stadt Rorschach SG sagt das Feuerwerk vor dem 1. August ab
- Rauch aus Südwestfrankreich bis in die Schweiz wahrnehmbar
- Vier Verstösse gegen absolutes Feuerverbot in Graubünden
- Schweizer Armee schickt Helikopter nach Korsika
Quellen: Agenturen/SRF