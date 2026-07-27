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Trockenheit und Hitze Heute bis 36 Grad – morgen lokal bis 39 Grad heiss

Autor: 

27.07.2026, 13:52

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Themen in diesem Newsticker

  • Heute Höchstwerte um 36 Grad
  • Waldbrände auf Paros: Mehrere Dörfer evakuiert
  • Lac des Brenets fast vollständig ausgetrocknet
  • Passagiere von Schweizer Kreuzfahrtschiff auf Donau evakuiert
  • Bodenseepegel sinkt auf nächsten historischen Tiefstand
  • Offizielles Feuerwerk in manchen Gemeinden am Zürichsee erlaubt
  • Die Stadt Rorschach SG sagt das Feuerwerk vor dem 1. August ab
  • Rauch aus Südwestfrankreich bis in die Schweiz wahrnehmbar
  • Vier Verstösse gegen absolutes Feuerverbot in Graubünden
  • Schweizer Armee schickt Helikopter nach Korsika

Quellen: Agenturen/SRF

SRF 4 News, 27.07.2026, 11:30 Uhr

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