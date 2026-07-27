Heute Höchstwerte um 36 Grad

Waldbrände auf Paros: Mehrere Dörfer evakuiert

Lac des Brenets fast vollständig ausgetrocknet

Passagiere von Schweizer Kreuzfahrtschiff auf Donau evakuiert

Bodenseepegel sinkt auf nächsten historischen Tiefstand

Offizielles Feuerwerk in manchen Gemeinden am Zürichsee erlaubt

Die Stadt Rorschach SG sagt das Feuerwerk vor dem 1. August ab

Rauch aus Südwestfrankreich bis in die Schweiz wahrnehmbar

Vier Verstösse gegen absolutes Feuerverbot in Graubünden