- Trotz anhaltende Trockenheit und weniger Energie aus Wasserkraft ist die Energieversorgungssicherheit in der Schweiz gewährleistet, schreibt die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom).
- In Frankreich und Spanien sind neue Waldbrände ausgebrochen, unter anderem im französischen Brignoles und einem spanischen Nationalpark nahe der Grenze Portugals.
- Der Rheinfall führt wegen der anhaltenden Trockenheit deutlich weniger Wasser als üblich. Der tiefe Wasserstand beeinträchtigt auch die Temperatur.
- Der Bund hat für den Grossteil der Schweiz eine Hitzewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgesprochen. In weiten Teilen der Schweiz herrscht zudem ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Neue Waldbrände in Frankreich und Spanien
- Brände im südtürkischen Antalya
- Donau: Trockenheit bremst Binnenschifffahrt aus
- Feldbrand springt in Bernex GE auf Wald über
- Stromversorgung in der Schweiz ist trotz der Hitze gewährleistet
- Absolutes Feuerverbot im Kanton Schaffhausen
- Auch Vorarlberg erlässt Feuerverbot im Wald
- Uerkheim AG fällt wegen der Hitze Bäume
- Tagestemperaturrekorde in der Schweiz purzeln reihenweise
- Glarus verbietet Höhenfeuer und Feuerwerk
Quellen: Agenturen/SRF