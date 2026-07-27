- Der Rheinfall führt wegen der anhaltenden Trockenheit deutlich weniger Wasser als üblich. Der tiefe Wasserstand beeinträchtigt auch die Temperatur.
- Die Hitze hat die Schweiz mit Temperaturen deutlich über 30 Grad im Griff: Am Donnerstag werden lokal bis zu 39 Grad erwartet.
- Der Bund hat für den Grossteil der Schweiz eine Hitzewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgesprochen. In weiten Teilen der Schweiz herrscht zudem ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Tagestemperaturrekorde in der Schweiz purzeln reihenweise
- Glarus verbietet Höhenfeuer und Feuerwerk
- Waldbrand in der Türkei: Spital und Wohngebiet evakuiert
- Kanton Schaffhausen verfügt absolutes Feuerverbot im Freien
- Rheinfall führt wegen Trockenheit weniger Wasser
- Genf verschärft mit kleiner Ausnahme Feuerverbot am 1. August
- Appenzell Ausserrhoden verhängt absolutes Feuerverbot
- Madrid: Zehntausende Menschen kehren nach Waldbrände zurück
- Feuer auf der griechischen Insel Paros ist unter Kontrolle
- Heute Höchstwerte um 36 Grad
Quellen: Agenturen/SRF