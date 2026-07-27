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Trockenheit und Hitze Rheinfall führt weniger als ein Drittel des üblichen Juli-Wassers

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27.07.2026, 13:52

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Themen in diesem Newsticker

  • Tagestemperaturrekorde in der Schweiz purzeln reihenweise
  • Glarus verbietet Höhenfeuer und Feuerwerk
  • Waldbrand in der Türkei: Spital und Wohngebiet evakuiert
  • Kanton Schaffhausen verfügt absolutes Feuerverbot im Freien
  • Rheinfall führt wegen Trockenheit weniger Wasser
  • Genf verschärft mit kleiner Ausnahme Feuerverbot am 1. August
  • Appenzell Ausserrhoden verhängt absolutes Feuerverbot
  • Madrid: Zehntausende Menschen kehren nach Waldbrände zurück
  • Feuer auf der griechischen Insel Paros ist unter Kontrolle
  • Heute Höchstwerte um 36 Grad

Quellen: Agenturen/SRF

SRF 4 News, 27.07.2026, 11:30 Uhr

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