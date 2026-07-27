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Trockenheit und Hitze Tiefstand im Bodensee +++ AKW Beznau wieder am Netz

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27.07.2026, 13:52

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Themen in diesem Newsticker

  • Die Churer Brunnen bleiben trotz Trockenheit in Betrieb
  • Niedrigwasser auf dem Rhein schränkt Schifffahrt immer weiter ein
  • Flussgekühltes AKW Beznau ist wieder am Netz
  • Der Bodenseepegel sinkt auf nächsten historischen Tiefstand
  • Feuerverbot gilt im Kanton Zürich auch am 1. August
  • St. Galler erhalten Anzeige wegen Verstössen gegen Feuerverbot

SRF 4 News, 27.07.2026, 11:30 Uhr

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