Die Churer Brunnen bleiben trotz Trockenheit in Betrieb

Niedrigwasser auf dem Rhein schränkt Schifffahrt immer weiter ein

Flussgekühltes AKW Beznau ist wieder am Netz

Der Bodenseepegel sinkt auf nächsten historischen Tiefstand

Feuerverbot gilt im Kanton Zürich auch am 1. August