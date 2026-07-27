- Ab Mitte Woche wird es in der Schweiz vielerorts wieder über 30 Grad heiss. Es bleibt auch weiterhin trocken.
- Der Pegel des Bodensees hat einen neuen Minusrekord erreicht.
- Die Aare hat sich abgekühlt. Deshalb konnte der Energiekonzern Axpo die Atomreaktoren des KKW Beznau wieder in Betrieb nehmen.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Die Churer Brunnen bleiben trotz Trockenheit in Betrieb
- Niedrigwasser auf dem Rhein schränkt Schifffahrt immer weiter ein
- Flussgekühltes AKW Beznau ist wieder am Netz
- Der Bodenseepegel sinkt auf nächsten historischen Tiefstand
- Feuerverbot gilt im Kanton Zürich auch am 1. August
- St. Galler erhalten Anzeige wegen Verstössen gegen Feuerverbot