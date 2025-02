Seit fast 20 Jahren lebt der Syrer bereits in der Schweiz. Wegen gesundheitlicher Probleme bezieht er eine halbe IV-Rente. Gelegentlich arbeitet er als Dolmetscher für die Polizei. Hauptsächlich ist er aber Hausmann und betreut seine zwei kleinen Kinder, während die Mutter mit einer Vollzeitstelle für das Familieneinkommen sorgt. Von einer früheren Alimentenbevorschussung hat er 11'500 Franken Schulden, die er nach einer Vereinbarung mit der Gemeinde momentan aber nicht zurückzahlen muss.

Thurgauer Gesetz verlangt «geordnete finanzielle Verhältnisse»

Die Gemeinde Romanshorn fand, der Mann lebe in zu wenig «geordneten finanziellen Verhältnissen», um Schweizer werden zu dürfen. Wegen der Schulden wies die Einbürgerungskommission sein Gesuch bereits 2018 ab. Dagegen wehrte sich der Mann bis vor das oberste Gericht.

2023 wies das Bundesgericht die Gemeinde Romanshorn an, den Mann einzubürgern. Eine geringfügige finanzielle Schuld für sich allein könne einer Einbürgerung nicht entgegenstehen.

Das sagten die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts Box aufklappen Box zuklappen An einer öffentlichen Beratung äusserten die Richterinnen und Richter Zweifel daran, ob der Kanton das Kriterium der «geordneten finanziellen Verhältnisse» überhaupt vorsehen darf. Das Bundesrecht kennt diese Bedingung nämlich nicht. Das Gericht liess die Frage schliesslich offen. Denn eine geringfügige Schuld von nur rund 11'500 Franken könne ohnehin nicht bedeuten, dass der Mann in «ungeordneten finanziellen Verhältnissen» lebe, eine solche Interpretation sei willkürlich und haltlos. Vielmehr müssten die Behörden eine Gesamtschau machen. Im konkreten Fall war unbestritten, dass der Mann gut integriert ist, Deutsch spricht, keine Betreibungen hat und keine Gefahr für die Sicherheit darstellt.

Kanton hält stur an Argumentation fest

Doch jetzt bockt möglicherweise auch der Kanton: Die Justizkommission des Grossen Rates empfiehlt dem Thurgauer Parlament für die heutige Sitzung, den Syrer nicht einzubürgern. Die Kommission beharrt auf der vom Bundesgericht verworfenen Einschätzung, die 11'500 Franken Schulden bedeuteten, dass der Mann nicht in «geordneten finanziellen Verhältnissen» lebe.

Das steht im Bericht der Justizkommission Box aufklappen Box zuklappen Nach Ansicht der Mehrheit der Justizkommission hat der Grosse Rat bei der Entscheidfindung seine eigenen Gesetze – welche vorliegend einer Einbürgerung entgegenstehen – zu befolgen. Die Verpflichtung gegenüber dem Bürger, die eigenen Gesetze einzuhalten, sei grösser als dem Urteil des Bundesgerichts nachzukommen. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Bundesgericht in einer nochmaligen Beurteilung seine frühere Entscheidung ändere.

Wie ist das möglich? Das Bundesgericht hat doch im genau gleichen Fall zum genau gleichen kantonalen Gesetz gesagt, dass diese geringfügige Schuld keine «ungeordneten finanziellen Verhältnisse» bedeuteten. Es wies die Gemeinde Romanshorn an, den Syrer einzubürgern. In der Zwischenzeit ist nichts Neues passiert, was der Einbürgerung entgegenstehen könnte – der Mann ist nicht straffällig geworden und hat auch keine Betreibung am Hals.

Legende: Die Sitzungen des Thurgauer Parlaments finden jeweils von Oktober bis März im Rathaus Weinfelden statt. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die SVP-Fraktion argumentiert auf Anfrage, der Grosse Rat führe ein eigenständiges Einbürgerungsverfahren durch und könne deshalb das Gesuch auch ohne neue Tatsachen ablehnen. Die vom Bundesgericht verlangte «Gesamtschau» widerspreche dem kantonalen Gesetz.

Für den Anwalt des Betroffenen klingt das absurd: «Warum sind sie so dreist und versuchen es nochmals?» Der Rat wolle wohl zeigen, wer der Stärkere sei. Sein Mandant werde sich aber wieder vor Gericht wehren, falls das Parlament die Einbürgerung ablehne.

Legende: In diesem Saal des Rathauses Weinfelden wird der Grosse Rat über das Einbürgerungsgesuch entscheiden. KEYSTONE/Regina Kuehne

Wagt der Kanton wirklich den Aufstand?

Das Prozessrisiko für den Kanton Thurgau wäre bei einem Gerichtsverfahren gross: Es ist nicht vorstellbar, warum die Gerichte im genau gleichen Fall plötzlich zu einem anderen Schluss kommen könnten, nur weil der Kanton und nicht die Gemeinde über die Einbürgerung entscheidet.

Gerichtsverfahren dauern lang und sind teuer. Geht der Kanton wirklich dieses Risiko ein, nur um Recht zu behalten? Die Würfel fallen heute Vormittag an der Sitzung des Grossen Rats in Weinfelden – wobei die FDP das Zünglein an der Waage spielen dürfte.