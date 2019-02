Maudet: «Ich will die Leute von mir überzeugen»

Über 62 von 100 Genferinnen und Genfern fänden es angemessen, wenn der zu weiten Teilen entmachtete und angezählte FDP-Staatsrat seinen Rücktritt einreichen würde. Das zeigt eine heute publizierte Umfrage im Auftrag von des Westschweizer Radio und Fernsehen RTS, der Zeitung «Le Temps» und Radio Lac.

Legende: Soll Pierre Maudet zurücktreten? Für die repräsentative Umfrage wurden Genfer Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahren befragt RTS/Le Temps/Radio Lac

«Es ist ein Zeichen», räumt Maudet in der SRF-Sendung «Schawinski» ein. Aber er frage sich auch, worauf sich die befragten Leute stützten, wenn sie sich ihre Meinung bildeten: «Auf die Medien, auf soziale Netzwerke?»

Wenn Gerüchte und Verleumdungen gewinnen, haben wir ein Problem in der Politik.

Für den 40-Jährigen ist klar: «Die Leute sollen sich auf mich stützen, wenn sie sich ihre Meinung bilden. Auf meine Aussagen, auf meinen Willen, den ich bewiesen habe.» Er wolle im Internetzeitalter auch dagegen ankämpfen, dass Gerüchte und Verleumdungen am Ende gewinnen würden: «Dann haben wir ein Problem in der Politik. Das gilt nicht nur für mich.»

Mit seinem Aufritt bei «Schawinski» wolle er auch den «Lügen» entgegentreten, die über ihn verbreitet worden seien. Allerdings wird auch Maudet selbst vorgeworfen, er habe es mit der Wahrheit nicht immer so genau gehalten.

Selbstkritische Töne

Bei «Schawinski» gibt sich der einstige Überflieger des Schweizer Freisinns auch selbstkritisch: «Ich habe Fehler gemacht. Ich hätte auf die Reise nach Abu Dhabi verzichten müssen.» Er habe sich aber dafür einsetzen wollen, die Beziehungen zwischen seinem Heimatkanton und den Emiraten zu stärken.

Wie diese Argumentation zur seiner früheren Aussage passe, es habe sich um eine Privatreise gehandelt, hakt Schawinski nach. Er sei anfangs davon ausgegangen, dass er die Reise aus eigener Tasche bezahlen werde, so Maudet: «Das habe ich dann nicht.» Diesbezüglich die Unwahrheit gesagt zu haben, sei sein «Hauptfehler» gewesen: «Den Staat Genf hat die Reise aber keinen Rappen gekostet.»

Der Fall Maudet Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Im Frühling 2018 wurde Maudet mit Glanzresultat als Genfer Regierungsrat wiedergewählt. Eine verhängnisvolle Luxusreise nach Abu Dhabi, ominöse Parteispenden und Lügengeschichten haben das Vertrauen in ihn erschüttert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Maudet wegen Vorteilsannahme im Amt, ein Korruptionsdelikt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Obwohl die nationale und die kantonale FDP ihn zum Rücktritt aufgefordert haben, will Pierre Maudet im Amt bleiben: «Nur ein einziger Mensch entscheidet, ob ich zurücktrete oder nicht – ich selbst», sagte er in einer früheren Stellungnahme.

Jetzt will Maudet um Amt und Ruf weiterkämpfen. Er habe nicht immer Gelegenheit gehabt, sich zu erklären, beklagt der FDP-Staatsrat: «Jetzt will ich die Leute von mir überzeugen.» Diese Gelegenheit wolle er nun auch gegenüber dem Deutschschweizer Publikum wahrnehmen.

Dabei wählt Maudet leise Töne, um den politischen Sturm zu umschreiben, der über ihn hereingebrochen ist: «Ich habe mich in den letzten 20 Jahren sehr stark in der Politik engagiert, mit all meiner Energie. Heute erlebe ich Schwierigkeiten.»