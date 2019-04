Legende:

Konsum von Benzodiazepinen und Z-Substanzen in der Schweiz Die Zahl der Menschen, die in der Schweiz Benzodiazepine oder Z-Substanzen nehmen, hat in den vergangenen Jahren kaum abgenommen. Rund die Hälfte der Bezüger hat einen potenziell problematischen Konsum. Hochrechnung Helsana