In Ungnade gefallen?

Der ehemalige türkische Botschafter ad interim in der Schweiz hat gemäss «Tagesanzeiger» offenbar in Bern einen Asylantrag gestellt.

Das türkische Aussenministerium hatte laut dem Bericht am 7. Februar 2017 eine Liste mit Personen veröffentlicht, denen vorgeworfen wird, die Organisation des islamistischen Predigers Fethullah Gülen zu unterstützen. Auf der Liste soll auch der Name der Nummer zwei der türkischen Botschaft in Bern, Volkan Karagöz, aufgeführt sein.

Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation und wird von Ankara für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich gemacht. Gülen, der seit 1999 im selbst gewählten Asyl im US-Bundesstaat Pennsylvania lebt, bestreitet dies.

Der damalige Botschafter ad interim hatte kurz nach dem Putsch im vergangenen August vor der Schweizer Presse angekündigt, dass die türkischen Behörden gegen Gülen-Anhänger in der Schweiz juristisch vorgehen werden.

Gut 400 Asylgesuche von Türken

Offenbar handelt es sich dabei nicht um den einzigen Asylantrag. Laut dem Bundesrat sind seit dem Putschversuch 408 Asylgesuche von türkischen Staatsangehörigen eingegangen.