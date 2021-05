Der Gotthard-Strassentunnel ist nach einer Sperrung wieder offen.

Der Tunnel der Autobahn A2 musste wegen eines rauchenden Fahrzeugs rund anderthalb Stunden vollständig gesperrt werden.

Die Reisenden auf der A2 aus dem Tessin und an den Autoverladestationen im Wallis müssen aufgrund des Rückreiseverkehrs Richtung Norden weiterhin mit Wartezeiten rechnen.

Am Pfingstmontag hat der Stau vor dem Gotthard-Südportal Richtung Deutschschweiz wieder Längen erreicht wie vor der Corona-Pandemie vor über einem Jahr.

Auf der A2 Richtung Norden betrug die Staulänge um 18 Uhr noch vier Kilometer oder rund eine Stunde Wartezeit ab Quinto (TI). Der Gotthard-Pass ist bis Dienstagmorgen um 9 Uhr gesperrt.

Als Ausweichroute wird die A13 über San Bernardino empfohlen. Viasuisse meldet aber auch auf dieser Strecke Richtung Norden Staus auf mehreren Abschnitten ab Thusis bis Reichenau.

Gotthard-Strassentunnel kurzzeitig gesperrt

Neben der Verkehrsüberlastung musste der Gotthard-Strassentunnel am Pfingstmontag wegen eines rauchenden Fahrzeugs rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt worden. Der Vorfall ereignete sich rund vier Kilometer innerhalb des Tunnels, wie die Kantonspolizei Uri auf Anfrage von SRF sagte. Verletzt wurde niemand.

Nach einem Unfall auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Beckenried (NW) und Altdorf (UR) war am späten Nachmittag auch der Seelisberg-Tunnel kurzzeitig gesperrt.

Bei den Autoverladestationen an der Furka in Oberwald (VS) beträgt die Wartezeit noch 30 Minuten, ebenso am Lötschberg in Goppenstein (VS).