Der langjährige Radio- und Fernsehmoderator Kurt Zurfluh ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 68 Jahren während einer Reise auf Kuba an einem akuten Herzversagen, wie seine Angehörigen mitteilten. Zurfluh war seit den 70er Jahren vielseitig für Radio und Fernsehen tätig.

Begonnen hat er seine mehr als 40jährige Karriere im Regionaljournal Zentralschweiz von Radio DRS, wie dieser Sender früher hiess. Am Fernsehen präsentierte er Sportsendungen, und er moderierte während Jahren auch die Volksmusiksendung «Hopp de Bäse», deren Gesicht er über lange Jahre war. Mit seiner Lebenspartnerin lebte er in den letzten Jahren in Weggis (LU).

Völlig überraschend starb Kurt Zurfluh am Samstag an Herzversagen, erklärten seine Angehörigen gegenüber Radio SRF. Er befand sich gerade auf einer Reise in Kuba.