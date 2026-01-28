Der Kassier des ESC Erstfeld hat mutmasslich rund 173'000 Franken Vereinsvermögen veruntreut.

Darüber informierte der Fussballclub an einer ausserordentlichen Generalversammlung.

Nach verschiedenen Medienberichten ermittelt nun die Polizei.

Der Fall beim Fussballclub ESC (Eisenbahnersportclub) Erstfeld beschäftigt nun die Kantonspolizei Uri. Man habe von Amtes wegen Ermittlungen aufgenommen, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage. Im Zentrum stehe eine mutmassliche Veruntreuung.

Zuvor hatte der Fussballclub auf seiner Internetseite eine Stellungnahme publiziert. Demnach geht es um rund 173'000 Franken Vereinsvermögen. Der Kassier habe im Zeitraum von Januar 2024 bis November 2025 diesen Betrag unrechtmässig für persönliche Zwecke verwendet, schreibt der Club.

Der Kassier sei mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Aufgaben entbunden worden. Er habe sich kooperativ gezeigt, habe sein Fehlverhalten eingestanden und eine Rückzahlungsvereinbarung unterzeichnet. Darin habe er sich verpflichtet, den Betrag zurückzuzahlen.

Vereinsbetrieb bleibt gewährleistet

Der Vorfall hat laut dem Club keine Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit des Vereins. Die laufenden Ausgaben seien durch das noch verbleibende Vereinsvermögen gedeckt, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Vereinsbetrieb sei weiterhin gewährleistet und nicht gefährdet.

Der Vorstand des ESC Erstfeld habe an der ausserordentlichen Generalversammlung über Massnahmen informiert, mit denen das Risiko eines zukünftigen Fehlverhaltens minimiert werden solle. Details diesbezüglich nennt der Club nicht.