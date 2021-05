Tausende auf dem Velo an Demonstrationsumzug in der Stadt Zürich

In der Stadt Zürich haben am Freitagabend Tausende Velofahrerinnen und Velofahrer an einem Demonstrationsumzug teilgenommen.

Auf Bildern und Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie die Teilnehmenden der «Critical Mass»-Bewegung zahlreich auf Strassen und Kreuzungen auftraten und so den Verkehr blockierten.

Auf Twitter warnte die Stadtpolizei vor Einschränkungen im Stadtverkehr, betroffen waren auch Tram- und Buslinien.

Bild 1 / 4 Legende: Freitagabend in Zürich: Die Beteiligten der «Critical Mass»-Bewegung beanspruchen einmal pro Monat für sich, was ansonsten dem motorisierten Individualverkehr vorbehalten ist. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Jeweils am letzten Freitag im Monat versammeln sich Gruppen von Velofahrerinnen und Velofahrern in rund zehn Schweizer Städten und bewegen sich gemeinsam durch die Nacht. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Die Stimmung unter den Teilnehmern sei heiter gewesen, berichtet der «Tagesanzeiger». Viele führten Musikboxen mit, aus denen laute elektronische Musik klang. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Es kam stellenweise auch vor, dass Autofahrerinnen und Autofahrer ihren Ärger mit Hupkonzerten kundtaten. Keystone

Gegenüber dem «Tagesanzeiger» sagte ein Mediensprecher der Stadt Zürich, die Polizei habe nicht mit derart vielen Teilnehmenden gerechnet. Es sei Beobachterinnen und Beobachtern zufolge möglich, dass bis zu 10'000 Velofahrerinnen und -fahrer zugegen waren.

In den sozialen Medien riefen diverse Menschen auf, sich gegen 19 Uhr mit dem Fahrrad an unterschiedlichen Stellen in der Stadt in Bewegung zu setzen. Nach und nach fand die Masse zueinander und bewegte sich gemeinsam fort. Der Umzug löste sich gegen 23 Uhr wieder auf.

Solche unter dem Namen «Critical Mass» bekannte Velodemos finden in Zürich immer am letzten Freitag des Monats statt. Die Teilnehmenden wollen zeigen, das Velos kein Hindernis für den Verkehr, sondern selber Teil des Verkehrs seien.