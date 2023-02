Mit dem Urknall wurde in Luzern die Fasnacht eingeläutet. Die Kostümierten kamen trotz tiefer Temperaturen.

Tausende in Feierlaune: Die Luzerner Fasnacht hat begonnen

Punkt 5 Uhr morgens donnert es über dem Luzerner Seebecken. Der Urknall. Das Signal, dass der Schmutzige Donnerstag und damit die Fasnacht begonnen hat. Die Menge johlt.

Dieses Jahr scheinen es besonders viele zu sein, die sich an der Fritschi-Tagwache eingefunden haben. Mit dieser wird die Fasnachtswoche jeweils offiziell eröffnet. Auf dem Kapellplatz stehen die Kostümierten dicht an dicht, zeitweise ist kein Durchkommen.

Die Polizei muss den Fasnachtsoffiziellen deshalb auch einen Weg durch die Menge bahnen. Ihr Ziel ist der Fritschi-Brunnen in der Mitte des Platzes, von wo aus die Menge mit dem Ausruf «Brüele» zum Schreien animiert wird.

Sobald sie beim Brunnen angekommen sind, ertönt der zweite Knall, mit dem sich auch der «Fötzeliregen» über den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern ergiesst. Das sind rund 210 Kilogramm Papierschnitzel aus verkleinerten Telefonbüchern.

Die Tagwache der Zunft zu Safran ist Startschuss für die Luzerner Fasnachtswoche mit diversen Umzügen und Festen. Am Donnerstagnachmittag zieht der Fritschi-Umzug mit 46 Nummern durch die Stadt. Am Güdismontag dann folgt die Tagwache der Wey-Zunft sowie deren Umzug. Der Monstercorso, ein Umzug der Guggenmusiken, bildet den Abschluss am Dienstagabend.

