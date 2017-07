Warschaus Reaktion auf Brüsseler Drohkulisse

Aus Echo der Zeit vom 19.7.2017

Auch in Polen sorgt die geplante Justizreform für Aufregung. Bei einer nächtlichen Debatte über die umstrittene Justizreform hat es in Polens Parlament Tumulte und wüste Beschimpfungen gegeben. Was geht da vor in Warschau?

Urs Bruderer