Die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigt gegenüber SRF den Tod des 82-jährigen Peter Meyer-Fürst.

Gegen ihn lief ein Verfahren wegen mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung, worin fünf Geschädigte involviert waren.

Das Verfahren wird nun eingestellt.

«Gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung können keine Verfahren gegen verstorbene Personen geführt werden», schreibt die Zürcher Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Deshalb sei sie zur Einstellung des Verfahrens gezwungen.

Wegen missglückter Schönheitsoperationen, die seine Patientinnen entstellt zurückliessen, ist der Schönheitschirurg Peter Meyer-Fürst immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Zuletzt 2015, als er in der mittlerweile von den Behörden geschlossenen Tagesklinik am Bellevue operierte. Damals erhielt er ein vorsorgliches Operationsverbot, verzichtete dann aber offiziell aus gesundheitlichen Gründen auf die weitere Berufsausübung.

Schon 2009 wurde ihm einmal die Berufsausübungsbewilligung entzogen, weil er trotz abgelaufener Bewilligung weiter operiert hatte – ein Schritt, den das Gericht später zugunsten des Arztes allerdings wieder aufhob.