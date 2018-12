Die Gewässer und die Luft in der Schweiz sind in den letzten 20 Jahren sauberer geworden. Das steht im «Umweltbericht 2018», den der Bundesrat vergangenen Freitag genehmigt hat. Allerdings beanspruche die Schweizer Bevölkerung die Umwelt mit ihrem Konsumverhalten dreimal stärker, als die Umwelt es vertrage, so das Fazit. Drei Viertel der Umweltbelastungen entstehen demnach im Ausland, weil die Schweiz viele Güter importiere. Der Bundesrat fordert, dass die Bevölkerung ihr Konsumverhalten ändert, dass die Industrie nachhaltiger investiert und sich an die Umweltvorschriften hält.