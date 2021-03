Die Umweltaktivistinnen und -aktivisten wehren sich vor allem deshalb gegen den Ausbau des Steinbruchs, weil unmittelbar nebenan ein Naturschutzgebiet liegt. Holcim seinerseits stellt sich auf den Standpunkt, der Umwelt sei vor allem gedient, wenn der Kalkstein für die Betonproduktion lokal abgebaut werde.

In der Frage des Ausbaus des Steinbruchs ist trotz der Räumung das letzte Wort noch nicht gesprochen: Es ist noch ein Bundesgerichtsurteil ausstehend zu einer Klage, welche Umweltverbände eingereicht hatten. Zudem hat das Thema inzwischen auch die Politik auf den Plan gerufen: So ist im Waadtländer Kantonsrat eine Motion dazu hängig, ausserdem wandten sich in einem offenen Brief mehr als Hundert Gemeinde- und Kantonspolitiker an die Kantonsregierung, den Ausbau zu verhindern.Es werden also nicht schon morgen die Bagger zum Ausbau des Steinbruchs auffahren.