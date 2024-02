Darum geht es: Mit dem Gesetz soll das Ziel des Klimaabkommens von Paris erfüllt werden: Die Schweiz soll bis 2030 nur noch halb so viel Treibhausgase ausstossen, wie sie das 1990 getan hat. Es ist der zweite Anlauf für eine Revision des CO₂-Gesetzes. Der erste scheiterte im Juni 2021 an der Urne, nachdem die SVP das Referendum ergriffen hatte. Das neue Gesetz verzichtet auf umstrittene Punkte, wie etwa die Flugticketabgabe. Dafür sollen die Leute mit Anreizen zum Klimaschutz bewegt werden. Das Gesetz soll von 2025 bis 2030 gelten, für diese Zeit sollen insgesamt 4.1 Milliarden Franken an Subventionen bereitgestellt werden. Davon sind 2.8 Milliarden für Klimaschutzmassnahmen im Gebäudebereich bestimmt.

Das ist umstritten: National- und Ständerat sind sich nicht einig, wie griffig das neue CO₂-Gesetz sein soll. Die Kommission des Ständerats will die Beschlüsse des Nationalrats in mehreren Punkten abschwächen. Zum Beispiel will sie für die Reduktion von CO₂-Emissionen keinen fixen Anteil für das Inland vorgeben; der Nationalrat hat sich hier für 75 Prozent im Inland ausgesprochen. Ebenso ist die Ständeratskommission dagegen, den Einbau von Ladestationen für E-Autos in Mehrfamilienhäusern, bei Firmen und auf öffentlichen Parkplätzen mit Bundesgeldern zu unterstützen. Auch will die Ständeratskommission keine Zwischenziele stecken bei der Emissionsreduktion von Autos.

Das ist der aktuelle Stand: Nun müssen die Differenzen zwischen den beiden Räten bereinigt werden. Den Anfang macht der Ständerat, bei verbleibenden Differenzen kommt dann wieder der Nationalrat zum Zug. Werden sich die beiden Räte einig, könnte es sein, dass sie die Vorlage in dieser Session zu Ende beraten.