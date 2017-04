Die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in Pflegefamilien ist in der Schweiz kantonal unterschiedlich geregelt. In den meisten Kantonen wird die Möglichkeit jedoch angeboten. Entweder werden die Platzierungen über das zuständige kantonale Amt koordiniert oder über Organisationen wie Caritas und familia. Im Kanton Aargau sollen die

Platzierungen jedoch wieder gestoppt werden, da sie zu teuer seien. Eine Familie, die sich für die Aufnahme von UMA interessiert, kann sich bewerben. Es folgen mehrere Gespräche, in welchen geprüft wird, ob die Familiensituation stabil und die Wohnverhältnisse geeignet sind. Geklärt wird auch, ob die Bereitschaft besteht, einen männlichen Jugendlichen aufzunehmen. Plätze für Mädchen werden weniger häufig gesucht. Zudem erfolgt die Überprüfung von Strafregister- und Betreibungsauszug. In einigen Kantonen wird auch ein ärztliches Attest verlangt. Erfolgt die Platzierung nicht direkt über den Kanton, sondern über eine Organisation, so braucht es die Bewilligung der zuständigen Behörden im Wohnkanton der Familie.