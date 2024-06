Gewitter und starker Regen haben am Dienstagabend das Baselbiet und die Waadt unter Wasser gesetzt.

Skyguide musste am Dienstagabend den Luftraum im Raum Genf wegen einer Überschwemmung beim Kontrollzentrum der Flugsicherung vorübergehend sperren. Mittlerweile laufe der Betrieb mit verminderter Kapazität wieder an.

Berichte über Verletzte gab es zunächst keine.

Kurz nach 22 Uhr musste das Flugsicherungsunternehmen Skyguide den Luftraum um Genf sperren. Unwetter hätten zu einer Überschwemmung im Untergeschoss des Kontrollzentrums geführt, wodurch die Kühlung des Rechenzentrums beeinträchtigt worden sei, schreibt Skyguide. In der Folge waren am Flughafen in Genf bis zur Nachtflugsperre um Mitternacht weder Starts noch Landungen möglich.

Mittlerweile sei der Betrieb wieder aufgenommen worden, schreibt Skyguide. Die Kapazität werde aber bis auf Weiteres um 50 Prozent reduziert. Man wolle die Situation zudem weiter laufend beobachten, schreibt das Flugsicherungsunternehmen weiter.

Hochwasser bei Basel und in Morges

Mehrere hundert Meldungen zu überfluteten Kellern, Stromausfällen und anderen Schäden gingen allein bei der Kantonspolizei Basel-Landschaft in Liestal ein, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

1 / 5 Legende: In Pratteln im Kanton Basel-Landschaft kam es nach heftigen Niederschlägen teilweise zu Hochwasser. SRF/Catherine Thommen 2 / 5 Legende: Überschwemmungen in Liestal haben am Dienstag Schlamm und Steine angespült. SRF/Matieu Klee 3 / 5 Legende: Im waadtländischen Morges ist der gleichnamige Fluss über die Ufer getreten. Keystone/Laurent Gillieron 4 / 5 Legende: Wasser drang in Geschäfte und Restaurants ein. Keystone/Laurent Gillieron 5 / 5 Legende: Strassen, Unterführungen und Terrassen sind überflutet worden. Keystone/Laurent Gillieron

Betroffen waren neben der Kantonshauptstadt vor allem auch Frenkendorf und Füllinsdorf. Auch in Pratteln ist es zu Hochwasser gekommen, wie Bilder zeigen.

In Morges in der Waadt trat der gleichnamige Fluss an mehreren Stellen im Stadtgebiet über die Ufer. Terrassen wurden überflutet, Wasser drang in Geschäfte und Restaurants ein.