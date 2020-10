Heftiger Regen hat in der Schweiz vielerorts zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen geführt.

Im Kanton Glarus traten mehrere Bäche über die Ufer. In Diesbach mussten 13 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Vielerorts besteht Gefahr von Erdrutschen und Murgängen, dazu gab es zum Teil Orkanböen. Im Tessin fiel laut SRF Meteo in den vergangenen 24 Stunden zum Teil mehr Regen als sonst im ganzen Monat Oktober. In Camedo, im Centovalli, wurden innerhalb von 24 Stunden 421 Millimeter gemessen. Das ist dort der zweithöchste Wert überhaupt. Enorme Regenmengen wurden auch im Wallis und im Kanton Uri verzeichnet.

Autobahn A2 gesperrt

Im Kanton Uri beruhigte sich die Hochwasserlage am Nachmittag etwas. Die Autobahn A2 blieb aber zwischen Beckenried (NW) und Erstfeld (UR) weiterhin gesperrt. Die Reuss führe noch immer sehr viel Wasser, teilte der Kanton mit. Um Dammbrüche an der Reuss zu vermeiden, war Wasser vom Fluss auf die Autobahn geleitet worden.

Der Transitverkehr, insbesondere der Schwerverkehr, wird in beiden Richtungen über die A13 San-Bernadino-Route umgeleitet, teilte die Kantonspolizei Uri mit.

Auch in Glarus Süd führten intensive Niederschläge zu Hochwasser. Besonders stark schwoll der Diesbach an. Die Kantonsstrasse Diesbach – Betschwanden musste gesperrt werden. Zudem mussten 13 Personen evakuiert werden, 1500 Personen sind von der Umwelt abgeschnitten.

Die Niederschlagsmengen nahmen am Nachmittag ab, die Gefahr ist aber noch nicht vorbei, so SRF Meteo. «Morgen gegen Abend wird es wieder grössere Niederschlagsmengen geben», so SRF-Meteorologe Felix Blumer. «Wir rechnen mit 10 bis 30 Millimeter. Das sind ungefähr 10 Prozent im Vergleich zu dem, was wir jetzt schon hatten. Aber das kann genau der Tropfen zu viel sein, und dann muss man zum Teil mit Murgängen oder Erdrutschen rechnen. Die Situation ist also noch nicht völlig ausgestanden.»

Schäden auch im Tessin

Das Unwetter hinterliess auch im Tessin Spuren. Vor allem im Raum Locarno gab es in der Nacht auf Samstag Schäden. Rund 40 Mal mussten Feuerwehrleute ausrücken, namentlich in der Region Locarno. Mehrere Stromausfälle wurden gemeldet. In den Grossräumen Locarno, Lugano und Bellinzona waren einige Nebenstrassen wegen umgestürzter Bäume blockiert.

Im Kanton Wallis wurden mehrere Nebenstrassen unpassierbar. Die Strasse zwischen Sitten und Sanetschpass war wegen Sturmschäden in beiden Richtungen gesperrt. Erdrutsche gab es laut Polizei vor allem im Oberwallis. Der Simplonpass und der Nufenenpass seien vorsorglich gesperrt worden. Feuerwehren seien wegen unpassierbarer Strassen im Einsatz.

Unterbrüche im Bahnverkehr

Auch im Bahnverkehr kam es am Samstagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen, wie der Bahnverkehrsinformation entnommen werden kann. Wegen Hochwassers war etwa der Zugverkehr zwischen Meiringen und Interlaken Ost im Kanton Bern behindert.

Wegen Hochwasser-Gefahr war zudem die Strecke zwischen Münster (VS) und Andermatt (UR) auf unbestimmte Zeit nicht befahrbar. Die SBB musste auch den Betrieb auf der Strecke zwischen Schwanden und Linthal einstellen.

Auch die Strecke zwischen Brig (VS) und Domodossola in Italien war zunächst gesperrt, konnte aber am Vormittag wieder freigegeben werden.

Unwetter in Südfrankreich und Norditalien Textbox aufklappen Textbox zuklappen Starkregen hat in der Region der französischen Riviera-Metropole Nizza zu gefährlichen Überschwemmungen und chaotischen Verkehrsbedingungen geführt. Wie der Nachrichtensender Franceinfo unter Berufung auf die Behörden berichtete, wurden im Hinterland von Nizza mindestens acht Menschen vermisst – unter ihnen seien zwei Angehörige der Feuerwehr. Die Wetterlage beruhige sich zwar, aber es gebe erhebliche Schäden und zahlreiche Menschen, die vermisst würden, teilte der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, via Twitter mit. «Wir sind mit einem Unglück konfrontiert, wie ich es im (Département) Alpes-Maritimes noch nicht erlebt habe», sagte der konservative Politiker französischen Medien. Die Behörden forderten die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben und äussert vorsichtig zu sein. Eine Brücke wurde von Wassermassen weggeschwemmt, wie Franceinfo berichtete. Dramatisch war die Lage auch im benachbarten Norditalien. Dort kamen zwei Menschen ums Leben. Ein freiwilliger Feuerwehrmann aus der Gemeinde Arnad im Aostatal starb bei einer Rettungsaktion durch einen umgestürzten Baum, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Im Piemont geriet ein Mann in der Nacht im Auto bei Vercelli in die Wassermassen des Flusses Sesia und wurde weggespült.