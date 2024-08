Im Berner Oberland sorgte ein heftiges Gewitter für unterbrochene Verkehrswege. In Brienz BE sind nach einem Unwetter die Gleise am Bahnhof überschwemmt worden.

Mehrere Personen wurden leicht verletzt, wie die Kantonspolizei auf X schreibt.

Zahlreiche Personen mussten evakuiert werden, heisst es weiter.

Auf die Axenstrasse am Urnersee ist zwischen Flüelen und Sisikon UR ein Felssturz niedergegangen. Die Hauptstrasse war in dem Bereich gesperrt.

Im Kanton Aargau ist die Strasse zwischen Brugg und Hausen und jene zwischen Veltheim und Wildegg gesperrt.

Die Strasse zwischen Brugg und Hausen im Aargau ist wegen eines Erdrutsches gesperrt. Die Strasse zwischen Veltheim und Wildegg wegen einer Überschwemmung. Dies teilte der Touring Club Schweiz mit. Wann die beiden Hauptstrassen wieder durchgehend befahrbar sind, ist derzeit unklar.

Bahnlinie in Brienz überschwemmt

Auf diversen Onlinemedien sowie auf Social Media wurden Bilder vom überschwemmten Bahnhof Brienz verbreitet.

Der Bahnverkehr war nach Angaben der Railinfo SBB im Kurznachrichtendienst X auf der Strecke Meiringen-Interlaken Ost unterbrochen. Die Zentralbahn richtete am Abend einen Busersatzdienst ein. Sie rechnet damit, dass der Unterbruch der Strecke einige Tage dauern wird, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet.

Nach einer ersten Einschätzung der Bahn dürfte der Schaden an der Bahninfrastruktur erheblich sein. Rollmaterial wurde demnach nicht beschädigt. Zwischen Spiez und Interlaken Ost war der Bahnverkehr wegen des Gewitters ebenfalls zeitweise unterbrochen.

Murgänge im Berner Oberland

Der Kanton Bern teilte am Abend mit, Murgänge hätten die Strasse zwischen Zweilütschinen und Grindelwald verschüttet. Sie war deshalb gesperrt. Ebenfalls wegen eines Murgangs war die Dorfstrasse in Brienz gesperrt. Beide Sperrungen galten ab 19 Uhr bis auf Weiteres. Der Kanton stellte für Dienstag weitere Informationen in Aussicht.

Insbesondere im Gebiet Brienz und den Lütschinentälern standen nach Angaben der Polizei viele Rettungskräfte im Einsatz. Mehrere Strassen waren gesperrt.

Wie Polizeimeldungen auf X zu entnehmen war, war am Abend zudem die Autobahn A8 zwischen Brienzwiler und Gnoll in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund waren umgestürzte Bäume. Zwischen Zweilütschinen und Grindelwald, Kandersteg und Frutigen sowie zwischen Bönigen und Iseltwald sperrte die Polizei die Hauptstrassen.

Zwischen Sörenberg LU und Schüpfheim LU war die Kantonsstrasse nicht befahrbar.

00:38 Video Unwetter im Berner Oberland Aus 10 vor 10 vom 12.08.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Axenstrasse im Kanton Uri gesperrt

Ein Felssturz hat am Montagabend die Axenstrasse am Urnersee zwischen Flüelen und Sisikon UR bedroht. Auf keinen Fall sollte man sich in das Felssturzgebiet begeben, hiess es in der Mitteilung weiter. Verkehrsteilnehmer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

Legende: Verkehrsteilnehmer sollen das Gebiet weiträumig über den Seelisbergtunnel der Autobahn A2 und Luzern umfahren. BRK

Die Sperrung des Strassenstücks erfolgte nach Angaben des Kantons Uri ab 20 Uhr, nachdem die Überwachungssysteme im Gebiet «Gumpisch» Geländebewegungen angezeigt hatten. In den Fangnetzen landeten demnach Steine. Die Fahrzeuge auf der Axenstrasse mussten wenden. Verletzt wurde niemand. Die Strasse und die dortige Brücke wurden nicht beschädigt.

Fachleute beurteilen die Lage, wenn sich das Wetter beruhigt hat. Weitere Felsstürze konnte der Kanton aufgrund der Wetterlage nicht ausschliessen. Die Axenstrasse ist eine wichtige Zubringerstrecke zur Autobahn A2 und damit Richtung Gotthardstrassentunnel.