Starke Regenfälle haben in der Innerschweiz für Probleme auf Strassen und Schienen geführt.

Im Urnerland musste die A2 zwischen Bolzbach und Seedorf wegen Überflutungen gesperrt werden. Das teilte der TCS auf seiner Webseite mit.

Wegen starken Regens wurde in Zürich vorübergehend ein Konzert der Rockband Linkin Park im Letzigrund-Stadion unterbrochen.

Im Kanton Obwalden unterbrach ein Unwetter den Bahnverkehr der Linien IR und S5 zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad. Das war den Bahnverkehrsinformationen der SBB zu entnehmen. Derzeit bestehe keine Reisemöglichkeit zwischen den beiden Ortschaften, hiess es weiter. Die Dauer des Unterbruchs sei unbestimmt.