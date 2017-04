Am Montagabend ist kurz vor 23 Uhr in Gersau im Kanton Schwyz ein Waldbrand auf einer Fläche von 200 mal 50 Meter ausgebrochen. Laut der Kantonspolizei Schwyz wüten die Flammen in sehr steilem Gelände.

Gemäss der Kantonspolizei sind im Moment die Feuerwehren Gersau, Schwyz und Brunnen im Einsatz – zirka 100 Angehörige der Feuerwehr. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt gemäss Angaben der Kantonspolizei keine Gefährdung von Personen vor. Die Strasse zwischen Gersau und Brunnen ist im Moment noch gesperrt und nicht befahrbar. Die Feuerwehr ist nach Angaben der Kantonspolizei Schwyz gut vorwärts gekommen; der Brand ist massiv kleiner geworden. Man müsse aber den Tag abwarten, hiess es weiter.

Die Ursache für den Waldbrand ist gemäss der Kantonspolizei Schwyz noch unklar. Es brauche Zeit, bis diese klar sei, hiess es weiter.