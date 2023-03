Anfang März startete der Prozess im Fall Hefenhofen vor dem Bezirksgericht Arbon (TG).

Am Dienstagmorgen wurden die Urteile gegen zwei Metzger wegen illegalem Fleischhandel eröffnet. Sie werden grösstenteils freigesprochen.

Hauptangeklagter ist ein mutmasslicher Tierquäler. Dessen Urteil wird am Nachmittag erwartet.

Angeklagt wegen illegalen Fleischhandels waren die beiden Metzger – Vater und Sohn eines Familienbetriebs – sowie der Hauptangeklagte, der Pferdezüchter und mutmassliche Tierquäler. Vater und Sohn wurden freigesprochen, ebenso der Hauptangeklagte im Punkt der Mästung von kranken Schweinen, sogenannten Kümmerern.

Anklage «fällt in sich zusammen»

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete unter anderem illegaler Fleischhandel. Konkret: Die beiden Metzger sollen kranke Schweine an den Hauptangeklagten verkauft haben. Dieser habe die Tiere gemästet und dann wieder an die Metzger zurückverkauft. Die Schweine wurden dann normal geschlachtet und das Kümmerer-Fleisch verkauft. Die Rede war von 120 Schweinen.

Den illegalen Fleischhandel habe es so nie gegeben, es gebe keine Belege dafür, sagte der Gerichtspräsident am Dienstagmorgen. Die Anklage habe die Aussage der Beteiligten falsch eingeschätzt. Auch, dass kranke Schweine gemästet und dann geschlachtet worden seien, dafür gebe es keine Beweise. So falle die Anklage in sich zusammen, heisst es seitens des Gerichts.

In einem Punkt ist der Vater schuldig

Nur in einem Punkt sprach das Gericht den Seniorchef der Metzgerei schuldig: Wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln wurde er zu 40 Tagessätzen à 120 Franken und 1000 Franken Busse verurteilt.

Die Angeklagten hatten immer auf ihrer Unschuld bestanden. Der Sohn sagte, er habe nichts von den Geschäften gewusst, sonst hätte er sie unterbunden. Der Vater gab zu, mehrere Tiere mit kleinen Verletzungen wie Nabelbrüchen an den Hauptangeklagten verkauft und wieder zurückgekauft zu haben. Er räumte ein, «in einer Grauzone» gehandelt zu haben. Es sei ihm aber nicht bewusst gewesen, dass dies so strafbar sei.

Der berüchtigte Fall Hefenhofen

Der Fall Hefenhofen kam im August 2017 ins Rollen, als Tierschützerinnen und Tierschützer Initiative ergriffen. Sie harrten vier Tage vor dem Hof des Hauptangeklagten aus und setzten damit den Kanton Thurgau unter Druck. Mit einem Grossaufgebot schritt die Polizei letztlich ein, riegelte den Hof ab und führte den damaligen Pferdezüchter von Hefenhofen ab.

Legende: 2017 wurde der Hof des Hauptangeklagten in Hefenhofen durch die Armee geräumt. Keystone/Ennio Leanza

Der Bauer hatte zu diesem Zeitpunkt 93 Pferde und rund 200 Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner und Lamas auf seinem Hof. Die Tiere wurden abtransportiert. Um die abgemagerten Pferde kümmerte sich die Armee, sie wurden später versteigert.

Urteil gegen Hauptangeklagten folgt

Jetzt, fünfeinhalb Jahre später, kam der Fall vor Gericht. Dem Hauptbeschuldigten werden laut Anklageschrift unter anderem mehrfache Tierquälerei, mehrfache Widerhandlung gegen das Tierschutz- und das Tierseuchengesetz und mehrfache Gefährdung des Lebens vorgeworfen. Die strafrelevanten Tathandlungen reichen laut Anklageschrift teilweise bis ins Jahr 2013 zurück.

Die Staatsanwaltschaft verlangt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten. Zudem soll der Angeklagte zu Geldstrafen, Bussen und Ersatzforderungen verurteilt werden und die Untersuchungs- und Verfahrenskosten tragen. Insgesamt sind dies über 100'000 Franken. In einem anderen Verfahren entschied das Bundesgericht bereits im Oktober 2020, dass der Pferdehändler keine Tiere mehr halten darf.