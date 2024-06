Eine 32-jährige Mutter ist am Donnerstag in Bern zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Das Regionalgericht Bern-Mittelland sah es für erwiesen an, dass sie ihre achtjährige Tochter getötet hat. Erschlagen mit einem acht Kilogramm schweren Stein. Die Mutter hat stets ihre Unschuld beteuert, ihr Verteidiger auf Freispruch plädiert. Doch das Gericht folgte mit Schuldspruch und Strafmass der Staatsanwaltschaft. Beweise gibt es keine – nur Indizien. Die Urteilsbegründung des Gerichts wirft Fragen auf.

Was ist «normal», was nicht?

Bei der Urteilsverkündung ging Gerichtspräsident Marko Cesarov nur auf einzelne Indizien ein. So hätte die Frau verschiedene widersprüchliche und unwahre Aussagen gemacht. Für das Gericht bestehe kein Zweifel, dass die Mutter ihre Tochter in den Wald gelockt habe, um sie dort zu töten. Ebenso gegen die Mutter spräche ihr «merkwürdiges Verhalten» nach dem Fund der Leiche. So habe die Mutter den leblosen Körper ihrer Tochter nur kurz berührt und hätte beim Eintreffen der Sanitätspolizei 15 Meter entfernt neben ihrem toten Kind gewartet. Das sei kein normales, sondern ein «verdächtiges Verhalten».



Da fragt man sich: Was wäre, wenn die Mutter nicht die Täterin ist? Was wäre ein «normales, nicht verdächtiges» Verhalten, wenn man als Elternteil, sein durch Gewalt entstelltes, totes Kind im Wald findet? Bekanntlich reagieren Menschen in belastenden Situationen sehr unterschiedlich – von der Schockstarre über den Zusammenbruch bis zur Flucht.

Was ist das Motiv?

Warum soll eine Mutter ihr eigenes Kind umbringen? Gerichtspräsident Cesarov lieferte in der Urteilsbegründung mögliche Motive für die Tat. So hätte die alleinerziehende Mutter die Beziehung zu ihrem Ex-Freund wieder aufbauen wollen – in dieser Partnerschaft hätte das Kind jedoch keinen Platz gehabt. Deshalb hätte sie sich ihrer Tochter «entledigen» wollen.

Die Mutter wies die Anschuldigungen vor Gericht zurück. «Uns hat es immer nur im Doppelpack gegeben», erklärte sie. Ihre Tochter sei für sie ihr «Ein und Alles» gewesen und sie hätte ihr niemals so etwas antun können.

Das Gericht warf der Mutter zudem vor, mit dem Leben überfordert gewesen zu sein. Gerichtspräsident Cesarov führte aus: «Obwohl sie in der Reinigung arbeitete, hatte sich der Abwasch bei ihr zuhause gestapelt.» Zudem hätte es die Mutter nicht geschafft, die Wohnung aufzuräumen, obwohl sie Ferien gehabt hätte.

Da fragt man sich: Welche Mutter (oder welcher Vater) – kommt nicht regelmässig an die eigenen Grenzen – Kinder, Arbeit, Haushalt und Privatleben unter einen Hut zu bringen? Erst recht, wenn jemand alleinerziehend ist. Und die Frage drängt sich auf: Welche Rollenbilder und Normvorstellungen an eine Frau und Mutter haben der Gerichtspräsident und die vier Laienrichterinnen und Laienrichter verinnerlicht, um ein mögliches Motiv so zu begründen?

Im Zweifel gegen die Angeklagte?

Ein Schuldspruch und eine lebenslange Haft – ohne jegliche Beweise, wie ist das möglich? Die Mutter will das Urteil weiterziehen – ans Obergericht. Für das Regionalgericht waren indes die Indizien «Beweismittel» genug. Das Gericht zog es auch nicht in Erwägung, das Strafmass, mangels Beweisen zu mildern.

Abschliessend fragt man sich: Wenn es keine Beweise gibt: Weshalb gilt hier der juristische Grundsatz «in dubio pro reo» – «im Zweifel für den Angeklagten bzw. für die Angeklagte» nicht?