Eine Revolution, die laut der Politologin Adrienne Fichter von der Universität St. Gallen aber auch problematisch ist: «Die sozialen Netzwerke sind nicht für den demokratischen Diskurs konzipiert. Es werden Filteralgorithmen eingebaut, also der News-Feed-Algorithmus sortiert die Inhalte vor. Facebook ist darauf aufgebaut, dass wir nur Inhalte sehen, die für uns relevant sind. In der Regel interagieren wir mit Inhalten die uns mehr interessieren und so werden uns Inhalte vorgelegt, die unserer Weltanschauung entsprechen.»